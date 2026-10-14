Çok boyutlu yoksulluk endeksinde 15 yıl sonra bir ilk yaşandı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Oxford Yoksulluk ve İnsani Gelişme İnisiyatifi (OPHI) ortaklığında hazırlanan 2026 Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (MPI), dünya genelindeki yoksulluk tablosunda endişe verici bir kötüleşme yaşandığını ortaya koydu. Gelişmekte olan bölgelerdeki 108 ülkeyi kapsayan araştırmaya göre, çok boyutlu yoksulluk içindeki kişi sayısı önceki verilere kıyasla 51,5 milyon artarak 1,2 milyara ulaştı. Bu sonuç, endeksin ilk yayımlandığı 2010 yılından bu yana ağır yoksulluk yaşayan nüfusta kaydedilen ilk artış olarak kayıtlara geçti.

Çocuklar ve kırsal bölgeler en çok etkilenen kesim

Araştırma, yoksulluğun özellikle çocukları ve kırsal kesimde yaşayanları vurduğunu gösterdi. Toplam 1,2 milyar yoksul nüfusun 617 milyonunu çocukların oluşturduğu belirtilirken, yoksul kesimin yüzde 83'ünün kırsal alanlarda yaşamını sürdürdüğü tespit edildi. Yalnızca gelir düzeyini değil; sağlık, eğitim ve yaşam standartlarına ilişkin 10 farklı göstergeyi ele alan endeks, bu alanlardaki yoksunlukların derinleştiğini ortaya koydu. Nüfus artışı, demografik değişimler ve bazı ülkelerde yoksullukla mücadelede yaşanan gerilemeler artışın temel nedenleri arasında gösterildi.

Bazı ülkeler başarıyı sürdürürken hedefler zorlaşıyor

Küresel geneldeki olumsuz tabloya rağmen, verilerini güncelleyen bazı ülkeler yoksulluğu azaltmada önemli adımlar attı. Mısır, Nepal ve Tacikistan hem yoksulluk oranını hem de yoksul kişi sayısını düşüren ülkeler arasında öne çıktı. Ancak uzmanlar, küresel yoksul nüfustaki bu yükselişin BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan yoksulluğu yarı yarıya azaltma hedefi önünde ciddi bir engel oluşturduğunu vurguluyor.