Coldplay konserinde görüntüleri viral olan kadın yönetici, çalıştığı şirketten istifa etti

ABD merkezli teknoloji şirketi Astronomer’ın üst düzey iki yöneticisi, Coldplay konserinde çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan bir videonun ardından görevlerinden ayrıldı.

Yönetici de CEO da istifa etti

Şirketin insan kaynakları direktörü Kristin Cabot’un istifası, CEO Andy Byron’un görevden alınmasının hemen ardından geldi. Astronomer, BBC’ye yaptığı açıklamada Cabot’un artık şirkette çalışmadığını doğruladı.

Geçtiğimiz hafta Byron’un, hakkında başlatılan bir soruşturma nedeniyle izne çıkarıldığı ve kısa süre sonra istifa ettiği açıklanmıştı.

Veri analitiği ve yapay zekâ alanında faaliyet gösteren Astronomer’da geçici CEO olarak şirketin kurucu ortaklarından ve ürün direktörü Pete DeJoy atandı.

DeJoy yaptığı açıklamada, “Son birkaç gündeki olaylar, bizim gibi veri ve yapay zekâ dünyasında faaliyet gösteren küçük bir girişimin nadiren karşılaşacağı kadar yoğun medya ilgisine yol açtı. Liderlerimizin hem davranış hem de hesap verebilirlik konusunda standartları korumaları bekleniyor ve son zamanlarda bu standart karşılanmadı” dedi.

Şirketin, yaşananlara rağmen güçlü kalacağını ve büyük bir vizyonla yoluna devam edeceğini vurguladı.