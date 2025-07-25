  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Coldplay konserinde görüntüleri viral olan kadın yönetici, çalıştığı şirketten istifa etti
Takip Et

Coldplay konserinde görüntüleri viral olan kadın yönetici, çalıştığı şirketten istifa etti

ABD merkezli teknoloji şirketi Astronomer’ın üst düzey iki yöneticisi, Coldplay konserinde çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan bir videonun ardından görevlerinden ayrıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Coldplay konserinde görüntüleri viral olan kadın yönetici, çalıştığı şirketten istifa etti
Takip Et

ABD merkezli teknoloji şirketi Astronomer’ın üst düzey iki yöneticisi, Coldplay konserinde çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan bir videonun ardından görevlerinden ayrıldı.

Yönetici de CEO da istifa etti

Şirketin insan kaynakları direktörü Kristin Cabot’un istifası, CEO Andy Byron’un görevden alınmasının hemen ardından geldi. Astronomer, BBC’ye yaptığı açıklamada Cabot’un artık şirkette çalışmadığını doğruladı.

Geçtiğimiz hafta Byron’un, hakkında başlatılan bir soruşturma nedeniyle izne çıkarıldığı ve kısa süre sonra istifa ettiği açıklanmıştı.

Veri analitiği ve yapay zekâ alanında faaliyet gösteren Astronomer’da geçici CEO olarak şirketin kurucu ortaklarından ve ürün direktörü Pete DeJoy atandı.

DeJoy yaptığı açıklamada, “Son birkaç gündeki olaylar, bizim gibi veri ve yapay zekâ dünyasında faaliyet gösteren küçük bir girişimin nadiren karşılaşacağı kadar yoğun medya ilgisine yol açtı. Liderlerimizin hem davranış hem de hesap verebilirlik konusunda standartları korumaları bekleniyor ve son zamanlarda bu standart karşılanmadı” dedi.

Şirketin, yaşananlara rağmen güçlü kalacağını ve büyük bir vizyonla yoluna devam edeceğini vurguladı.

Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararına tepkiler ne oldu?Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararına tepkiler ne oldu?Dünya
Dünya
Ünlü ressam Monet’nin evi bölge turizmin gözdesi oldu!
Ünlü ressam Monet’nin evi bölge turizmin gözdesi oldu!
Trump yönetimi New York’a dava açtı! “Göçmenlik yasalarını uygulamıyorlar”
Trump yönetimi New York’a dava açtı! “Göçmenlik yasalarını uygulamıyorlar”
Filistin’i devlet olarak tanıyan ve tanımayan ülkeler: Hangi gerekçeler öne sürülüyor?
Filistin’i devlet olarak tanıyan ve tanımayan ülkeler: Hangi gerekçeler öne sürülüyor?
Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararına tepkiler ne oldu?
Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararına tepkiler ne oldu?
Trump: Demokratlar, Epstein tartışmalarını yönetimin başarılarını gölgelemek için kullanıyor
Trump: Demokratlar, Epstein tartışmalarını yönetimin başarılarını gölgelemek için kullanıyor
Hangi ülkeler Filistin'i devlet olarak tanıyor?
Hangi ülkeler Filistin'i devlet olarak tanıyor?