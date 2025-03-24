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Colorado Meclis Binasındaki portresini beğenmeyen Trump: Benimki gerçekten en kötüsü

ABD Başkanı Donald Trump, Colorado eyaleti Meclis Binasındaki portresinin "kasten biçimsiz resmedildiğini" savunarak kaldırılmasını talep etti. Trump, "Sanatçı, Obama'yı da resmetmiş ve o harika görünüyor. Ama benimki gerçekten en kötüsü. Yaşlandıkça yeteneğini kaybetmiş olmalı." dedi.

Haber Merkezi
AA
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Colorado Meclis Binasındaki portresini beğenmeyen Trump: Benimki gerçekten en kötüsü
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ABD Başkanı Donald Trump, Colorado eyaleti Meclis Binasındaki portresinin "kasten biçimsiz resmedildiğini" savunarak kaldırılmasını talep etti.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda Colorado Meclis Binasındaki portresine tepki gösterdi.

"Kimse kendisinin kötü bir fotoğrafını ya da resmini sevmez"

"Kimse kendisinin kötü bir fotoğrafını ya da resmini sevmez." ifadesini kullanan Trump, Colorado Meclis Binasında diğer başkanların portreleri arasında kendi resminin "kasten biçimsiz çizildiğini" savundu.

Trump, "Sanatçı, (eski ABD Başkanı Barack) Obama'yı da resmetmiş ve o harika görünüyor. Ama benimki gerçekten en kötüsü. (Sanatçı) Yaşlandıkça yeteneğini kaybetmiş olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu portre yerine resminin asılmamasını tercih ettiğini belirten Trump, Colorado'da birçok kişinin kızgın olduğunu ve bu konuda şikayette bulunduğunu kaydetti.

Trump, "yabancı terör örgütü" olarak tanımladığı Venezuela çetesi "Tren de Aragua" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmesi konusunda "zayıf" bulduğunu belirttiği Vali Jared Polis'ten bu portrenin kaldırılmasını talep etti.

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