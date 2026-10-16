Çölü ormana çeviren Yin Yuzhen BM listesinde

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FAO'nun Roma'daki merkezinde, Dünya Gıda Forumu kapsamında düzenlenen törende dünyanın farklı bölgelerinden seçilen 100 kadın onurlandırıldı. 2026 Uluslararası Kadın Çiftçi Yılı dolayısıyla başlatılan girişim; tarım-gıda sistemlerine ve kırsal kalkınmaya katkı sunan kadınların çalışmalarını uluslararası alanda tanıtmayı amaçlıyor. FAO Genel Direktörü Qu Dongyu, kadınların gıda güvenliği ve doğal kaynakların yönetimindeki vazgeçilmez rolüne dikkat çekti.

Maowusu çölünde verilen 40 yıllık mücadele

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Maowusu kumluk alanında 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Yin Yuzhen, ailesiyle birlikte zorlu doğa koşullarına meydan okudu. Yıllar süren ağaçlandırma çalışmaları sonucunda geniş çorak araziler yeşil alanlara dönüştürüldü. Aldığı ödülün çalışma kararlılığını artırdığını ifade eden Yin, "Bir Moğol atı gibi azim ve kararlılıkla ilerlemeyi sürdürecek, doğaya borcumu ödeyeceğim" dedi.

Çin'den üç isim onurlandırıldı

FAO'nun açıkladığı listede Yin Yuzhen'in yanı sıra Çin'den Yu Jinxiu ve Dong Minfang da yer aldı. Geleneksel moksa tedavisi alanındaki çalışmalarıyla bilinen Yu Jinxiu ve tarım makineleri kooperatifi başkanı Dong Minfang, sahip oldukları bilgi birikimiyle binlerce kişiye istihdam sağlayarak kırsal kesimin gelir artışına önemli katkılar sundu.