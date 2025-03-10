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Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli öğrenci tutuklandı

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli aktivist öğrenci Mahmud Halil ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri tarafından tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
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Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli öğrenci tutuklandı
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Associated Press'in haberine göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri, üniversitede geçen yıl İsrail karşıtı protesto gösterilerinde önemli rol oynayan Filistinli yüksek lisans öğrencisi Halil'i tutukladı.

Halil'in avukatı Amy Greer, yaptığı açıklamada, Manhattan kampüsü yakınlarında üniversiteye ait bir binadaki dairesinde bulunan Halil'in, ICE yetkililerince tutuklandığını teyit etti.

Greer, tutuklama sırasında görüştüğü ICE yetkilisinin, Halil'in öğrenci vizesinin iptal edilmesini kapsayan ABD Dışişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda hareket ettiğini söylediğini aktardı.

Görüşmede, Halil'in "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunduğunu hatırlattığını kaydeden Greer, buna karşın ICE yetkilisinin, bunun da iptal edildiğini bildirdiğini belirtti.

Greer, yetkilinin, Filistinli öğrencinin "neden tutuklandığını beyan etmeyi" reddettiğini vurgulayarak, görüşme esnasında Halil'in 8 aylık hamile olan Amerikalı vatandaşı karısını da tutuklamakla tehdit ettiklerine işaret etti.

Halil'in New Jersey'deki bir göçmen tutukevi tesisine nakledildiğine yönelik bilgi aldıklarını kaydeden Greer, ancak karısının dün ziyarete gittiğinde Halil'in orada olmadığının anlaşıldığını söyledi. Greer, Filistinli öğrencinin "Louisiana kadar uzağa transfer edilmiş olabileceğini" bildirdi.

Avukat Greer, "(Halil'in) Neden gözaltına alındığına dair daha fazla ayrıntı edinemedik. Bu açık bir gerginlik. (ABD'de) Yönetim tehditlerini yerine getiriyor." dedi.

Rubio'dan "sınır dışı" mesajı

Bu arada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuya ilişkin X hesabından paylaştığı mesajında, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2024 ilkbaharında ABD'deki üniversite kampüslerinde Gazze'deki katliama karşı düzenlenen protesto gösterilerine katılan uluslararası öğrencileri sınır dışı etme sözü vermişti.

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