Çöp gerilimi sürüyor: Kuzey Kore yüzlerce balon gönderdi

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerginlik karşılıklı askeri tatbikatların gölgesinde sürerken, Pyongyang'dan bölgede tansiyonu daha da yükseltecek bir hamle geldi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin dün geceden bu sabah saatlerine kadar çöp taşıyan en az 420 balonu ülkenin sınır bölgelerine gönderdiği bildirildi. Kağıt ve plastik şişe gibi atıklar taşıyan balonların 20’sinin başkent Seul ve Gyeonggi eyaletine indiği kaydedilirken, yapılan incelemelerde tehlikeli maddeye rastlanmadığı aktarıldı. Pyongyang’ın atık taşıyan balon göndermeyi bugün de sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Kuzey Kore sabah 09.00 itibarıyla yeniden balon göndermeye başladığı için halkı görülebilecek şüpheli nesnelere karşı dikkatli olmaya ve atık taşıyan balon görmeleri halinde güvenlik birimlerine haber vermeye çağırıyoruz” denildi.

Şüpheli balonlar dün tespit edilmişti

JCS’den dün gece yapılan açıklamada Kuzey Kore'den çöp taşıdığı düşünülen balonların havalandığı belirtilmiş, balonların ne taşıdığı ve sayısına dair kesin bilgi paylaşılmamıştı. Balonların başkent Seul'u çevreleyen Gyeonggi eyaletinin kuzey kesimine doğru ilerleme ihtimalinin olduğu kaydedilmişti.

Kuzey Kore binlerce balon göndermişti

Kuzey Kore, Güney Koreli aktivistlerin balonlarla ülkeye propaganda broşürleri göndermesine tepki olarak, çöp taşıyan binlerce balonu 28 Mayıs itibariyle Güney Kore’nin sınır bölgelerine yollamaya başlamıştı. Güney Kore Birleşme Bakanlığı balonlarla gönderilen atıklar arasından alınan toprak örneklerinde kırbaç kurdu, kıl kurdu ve yuvarlak kurt gibi bulaşıcı parazitlere rastladığını açıklamıştı. Buna rağmen, atıkların miktarının az olması ve ordu tarafından kontrollü olarak toplanması nedeniyle herhangi bir enfeksiyon riski oluşturmadığı belirtilmişti.

Seul yönetimi ise, Pyongyang’ın balonlu eylemlerine tepki olarak sınır bölgesine dev hoparlörler kurmuş ve Kuzey Kore’ye doğru propaganda yayını yapmaya başlamıştı.