  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Çöp torbaları içinde 1.086 kişiye ait kalıntılar bulundu
Takip Et

Çöp torbaları içinde 1.086 kişiye ait kalıntılar bulundu

Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde, toplu mezarda çöp torbaları içinde 1.086 kişiye ait kalıntılar bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çöp torbaları içinde 1.086 kişiye ait kalıntılar bulundu
Takip Et

Kolombiya'nın Cucuta kentindeki merkez mezarlıkta kazı yapan görevliler toplu mezar tespit etti.

Yapılan incelemelerde 4 bin çöp torbasının içinde 1.086 kişiye ait kalıntılar olduğu belirlendi.

Kayıp Kişileri Arama Birimi (UBPD) ve Özel Barış Yargısından (JEP) yapılan açıklamada, bulunan insan kalıntılarının "büyük ihtimalle" çatışma döneminde kaybolan kişilere ait olduğu kaydedildi.

JEP Yargıcı Maria del Pilar Valencia da açıklamasında, durumun "dehşet verici" olduğunu ve kapsamlı soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, Cucuta'daki kalıntıların kaybolan kişilere ait olduğunu belirterek, "Bu, Kolombiya halkının maruz kaldığı toplu katliamın göstergesi gibi duruyor." ifadesini kullandı.

Bakanlık açıkladı... Yenidoğan sayısı en düşük seviyeye gerilediBakanlık açıkladı... Yenidoğan sayısı en düşük seviyeye gerilediDünya

 