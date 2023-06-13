Covid-19 aşısına Almanya'da dava: İnsan sağlığına tehdit mi?

BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısı, Almanya son günlerde açılan bir dava ile dünyanın gündemine oturdu. Covid-19 aşısı yan etkileri nedeniyle BioNTech şirketine dava açıldı. Merakla beklenen davanın ilk duruşması ertelendi.

Reuters, davacının davanın hakimlerini değiştirmek için dilekçe verdiğini ve duruşmanın ertelendiğini duyurdu.

Covid-19 salgınında Almanya'nın BioNTech şirketi, geliştirdiği aşının yan etkileri nedenişle açılan tazminat davasında bugün ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyordu.

Reuters'a konuşan Rogert & Ulbrich hukuk firmasından avukat Tobias Ulbrich, davanın bir grup yargıç tarafından görülmesini ve şu anda atanmış olan tek yargıcın önyargı nedeniyle reddedilmesini istedi.

Hamburg'da davayı görecek olan mahkeme, davacı tarafın talebinin görüşülmesinin birkaç gün alabileceğini belirterek yeni duruşma tarihini açıklamadı.

Reuters: Dava Almanya'da başka davalara yol açabilir

Dünyanını merakla izlediği davada, kimliği açıklanmayan davacı, aşının vücudunda yan etkiler bıraktığı gerekçesiyle BioNTech'ten 150 bin euro tazminat istedi. Reuters, Almanya'da açılan davayı "yüzlercesinin takip edebileceğini" yazdı.

Davacı ne tür yan etkiler için şikayetçi oldu?

Davacı aşı yaptırdıktan sonra vücudunda ağrı, el ve ayak kısımlarında şişkinlik, uyku bozukluğu sorunu ve yorgunluk çektiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

BioNTech Türkiye kökenli Prof. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin tarafından kurulmuştu. Aşıyı, Pfizer ile birlikte üreten BioNTech, "dikkatli bir inceleme sonucunda davanın dayanaktan yoksun olduğu" sonucuna ulaştıklarını açıkladı. Şirket aşının pozitif yarar-risk profilinin halen olumlu olduğunu belirtti.

EMA da aşının güvenli olduğunu açıkladı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech de dahil onay verdikleri tüm Covid-19 aşılarının faydalarını yeniden teyit ettiklerini, aşıların küresel ölçekte en az 20 milyon insanın hayatını kurtardığını tahmin ettiklerini açıkladı.

Kalp kası iltihabı ihtimali çok düşük

EMA daha önce de aşının düşük oranda "kalp kası" ve "kalp zarı iltihabı" riski taşıdığı açıklamıştı. Ajans, aşının onay sürecinde hızlı olmak adına güvenlikten ödün verilmediğini, Mayıs 2023 itibarıyla 1,7 milyon anlık yan etki şüphesi kaydettiklerini, bunun da her 1000 dozda 2 doza tekabül ettiğini açıkladı.