Credit Suisse hisselerinde tarihi düşüş

İSTANBUL / EKONOMİ

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizinde hafta sonu yeni gelişmeler yaşandı. İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in, kriz yaşayan Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangına (3,3 milyar dolar) satın alacağı duyuruldu. Küresel piyasalarda, bankacılık sektöründeki sıkıntıların devam edebileceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir yaşanırken; Credit Suisse hisselerinde ilk işlemlerde tarihi bir düşüş yaşandı. Credit Suisse hisseleri açılışta yüzde 62,09 geriledi.

Credit Suisse hisseleri UBS ile satın alma anlaşmasının ardından Julius Baer açılış öncesi işlemlerde yüzde 61.95 geriledi.

Credit Suisse'in 5 yıllık CDS'leri ise, cuma kapanışa göre 965 baz puandan 386 baz puana kadar geriledi.

UBS'in hisseleri geriledi, CDS'i yükseldi

UBS'in hisse senetleri de satın alma sonrası yüzde 11 seviyesinin üzerinde gelirdi.

UBS'in 5 yıllık CDS'leri hafta sonundaki Credit Suisse anlaşmasının ardından cuma kapanış olan 117 baz puandan 153 baz puana çıktı.

5 büyük merkez bankasından ortak açıklama

ABD Merkez Bankası (Fed) ve 5 büyük merkez bankasından yapılan ortak açıklamada, var olan ABD doları swap hattı düzenlemeleri aracılığıyla likiditeyi artırmak için koordineli bir adım atıldığı duyuruldu.

Açıklamada ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankaları swap hatlarının etkinliğini artırmak için halihazırda 7 gün vadeli işlemlerinin sıklığını haftalıktan günlüğe çıkarma konusunda anlaştığı bildirildi.