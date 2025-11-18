Cristiano Ronaldo, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile görüşecek

Cristiano Ronaldo daha önce Piers Morgan'a verdiği röportajda övgüler dizdiği ABD Başkanı Donald Trump'ı bugün Beyaz Saray'da ziyaret edecek.

Portekiz Milli Takımı’nın kaptanı, 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandıktan sonra ABD’ye özel bir ziyaret gerçekleştiriyor. Programın en dikkat çekici durağı ise Beyaz Saray.

ABD Başkanı Donald Trump, Portekizli süperstarı bugün Oval Ofis’te kabul edecek. Dünya Kupası'nın ABD, Kanada ve Meksika'da başlamasına yalnızca birkaç ay kalmışken yapılacak bu görüşme, sporun en büyük figürlerinden biriyle ABD yönetimini aynı masaya oturtacak.

Ronaldo’nun bu görüşmeyi özellikle istediği ve Beyaz Saray’ın talebi hızla resmileştirdiği Amerikan basınında yer aldı. Trump, daha önce FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu birçok kez Oval Ofis’te ağırlamıştı; ancak Ronaldo ziyareti, global spor camiasında bambaşka bir karşılık bulmuş durumda.

Dünya Kupasi için sahneye hazırlanıyor

Portekiz’in turnuvaya hazırlandığı bu dönemde Ronaldo, 2026 Dünya Kupası’nın en çok konuşulan yıldızlarından biri olmaya aday. Portekiz Milli Takımı’nın ABD ile bir hazırlık maçı planladığı iddiası da gündemde. Böyle bir maçın gerçekleşmesi halinde Amerikalı futbolseverler, Ronaldo’yu turnuva başlamadan sahada görme fırsatı yakalayacak.

Ronaldo’nun ziyaretiyle aynı gün Oval Ofis’te Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da Başkan Trump tarafından ağırlanacak. İki görüşmenin birbirine bağlı olup olmadığı belirsizliğini korurken, futbol dünyasında “zamanlama tesadüf mü?” tartışmaları başladı.

Öte yandan Ronaldo’nun şu anda Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr’da forma giymesi, gün içindeki gelişmelere ayrı bir mercek daha ekliyor.

Washington bugün, hem spor hem diplomasi başlıklarında dünyanın gözünü üzerine çekecek bir güne hazırlanıyor.