CTP'nin ilk kadın genel başkanı Sıla Usar İncirli

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, CTP'nin bugünkü olağanüstü kurultayında Erkut Şahali ve Asım Akansoy ile yarışan İncirli, 1284 oy ile oyların yüzde 52,6'sını alarak genel başkan oldu.

Oyların 801'ini alan Şahali yüzde 32,81, 356'sını alan Akansoy ise yüzde 14,58 oy oranına ulaştı.

Sonuçların açıklanmasının ardından üç aday da sahneye çıktı.

İncirli, burada yaptığı konuşmada, "demokrasi şöleni" için diğer adaylara ve tüm CTP'lilere teşekkür ederek, hayatının en gururlu gününü yaşadığını kaydetti.

Sıla Usar İncirli kimdir?

Sıla Usar İncirli, 1972 yılında Lefkoşa’da doğdu. Ortaöğrenimini Türk Maarif Koleji’nde dereceyle tamamladı. 1996’da Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’nde Nöroloji ihtisasını tamamladı. Sıla Usar, 2002 yılında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde nöroloji uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2015-2018 yılları arasında Nöroloji Servisi Klinik Şefi görevini üstlendi.

Yurtsever Kadınlar Birliği’nin çalışmalarına katıldı; Devrimci Gençlik Derneği, Gençlik Merkezi ve Üniversite Temsilciler Konseyi’nde aktif görevler üstlenerek örgütlü mücadelenin içinde yer aldı. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yönetim kurulunda toplum ve çevre sağlığını korumaya yönelik yürütülen kurumsal çalışmalara katkı yaptı. 2015 yılında Tıp-İş Sendikası Başkanlığına seçildi. Avrupa’daki hekim birliklerinin çatı kuruluşu Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) delegesi olarak görev yaptı; Tıp-İş Sendikası’nın FEMS’e asli üye olmasını sağlayarak, Kıbrıs Türk hekimlerinin haklarının ve mesleki standartlarının uluslararası düzeyde savunulmasının önünü açtı.

2018 ve 2022 yıllarında yapılan erken genel seçimlerde iki kez Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçildi., Parti Meclisi üyesi, CTP Grup Başkanvekili ve Parti Sözcüsü olarak görev yaptı. İyi derecede İngilizce bilen Sıla Usar İncirli, evli ve bir çocuk annesidir.