Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze’deki son durumun değerlendirildiği belirtildi.

Erdoğan: Türkiye diplomatik çabalarını sürdürüyor

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, İsrail’in Gazze’nin tümünü askeri kontrol altına alma kararının kabul edilemeyeceğini ifade ettiği aktarıldı. Erdoğan ayrıca Türkiye’nin bölgede ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Filistin’e uluslararası destek değerlendirildi

Görüşmede, Fransa, İngiltere ve Kanada’nın Filistin devletini tanıyabileceklerine dair açıklamaları da gündeme geldi. Erdoğan, bu açıklamaların önemli olduğunu belirterek, Batı’da İsrail’e yönelik eleştirilerin arttığına dikkat çekti. Türkiye’nin Filistin’in yanında durmaya devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı, bölgedeki kalıcı barış ve huzur için çalışmaların süreceğini kaydetti.