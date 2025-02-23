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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmak, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için gayretlerini sürdürdüğünü, savaşan tarafları birkaç kez müzakere masasına getirebilmiş bir ülke olarak, barış görüşmelerine, ev sahipliği de dahil, katkıda bulunabileceğini, çatışmanın tarafı iki ülkeyi de dışlamayan bir müzakere sürecinin başlatılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinlilerin Mısır ve Ürdün ya da bir başka üçüncü ülkeye göç ettirilmesi planının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, iki NATO müttefiki ülkenin liderleri olarak yeni dönemde daha koordineli çalışma konusunda mutabık kaldılar.

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