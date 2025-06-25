Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin, Lahey'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeği sonrasında bir araya geldi.

Görüşme, Kraliyet Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayi alanındaki işbirliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini, Gazze'deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurguladı.

İki lider, NATO'nun önde gelen müttefikleri olarak, İttifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların ehemmiyetine dikkati çekti.

Erdoğan, aile fotoğrafına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında çekilen aile fotoğrafına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, fotoğrafta yan yana yer aldı.

Hangi konular gündemde?

İki ülke arasındaki ilişkiler, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararı sonrası gerilmişti. Bu karar üzerine ABD, Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarını satın almasını engellemişti.

Bloomberg'ün haberine göre Erdoğan, S-400 sisteminin kontrollü şekilde kullanılacağına dair güvence vererek Trump'ı yasağı kaldırmaya ikna etmeye çalışacak.

Türkiye, F-35 uçaklarının alınmasının, ordusunun diğer NATO üyeleriyle uyumlu şekilde operasyon yapmasına olanak tanıyacağını ve ittifakın güneydoğu kanadındaki caydırıcılığı artıracağını savunuyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Türkiye'nin toplam 40 adet F-35 ve 40 adet F-16 satın almak istediğini aktardı.

Ayrıca Ankara’nın, ABD yapımı savaş uçaklarında ve Türkiye’nin çift motorlu KAAN savaş uçağı ile Hürjet eğitim uçağında kullanılan GE Aerospace üretimi F110 ve F404 motorları için temin ve montaj izni almak istediği ifade edildi.

Görüşmede bunların yanında ayrıca ana yapısını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) dağıtılması ve yeni Suriye ordusuna entegrasyonunun da ele alınacağı iddia ediliyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Erdoğan'ın ayrıca Trump'tan "İsrail'i bölgede dizginlemesini isteyebileceğini" ve "İsrail'in Suriye'de kalıcı bir askeri üs kurma girişimine karşı olduğunu ifade edebileceğini" öne sürdü.

En son Mayıs'ta telefon görüşmesi

İki lider, Trump'ın yeniden göreve gelmesinin ardından ilk telefon görüşmesini 16 Mart'ta yaptı. Erdoğan, 5 Mayıs'ta da Trump ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Trump, Beyaz Saray'daki ilk döneminde Türkiye'yi ziyaret etmemişti.

O dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 ve 2019 yıllarında iki kez Beyaz Saray'ı ziyaret etmişti.