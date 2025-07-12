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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular hakkında bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü, süreci baltalamaya çalışanlara karşı müteyakkız olacaklarını ifade etti

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgesel ve küresel konular ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecini baltalamaya çalışanlara karşı müteyakkız olacağız

Erdoğan, görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü, Türkiye'nin terörün bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılmasını hedeflediğini, adımların kararlılıkla atılmaya devam edeceğini, süreci baltalamaya çalışanlara karşı müteyakkız olacaklarını ifade etti.

"Kalkınma Yolu" ve diğer işbirliği süreçleri değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Irak'ın karşılıklı kazanç esasıyla "Kalkınma Yolu" başta olmak üzere birçok alanda işbirliği fırsatlarını değerlendirerek, ilişkilerini geliştirmeyi sürdürdüğünü belirtti.

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