Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde: Lahey'den ikinci günde yeni aile fotoğrafı

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler temaslarını sürdürüyor. Resmi oturum saat 11:30 itibarıyla başladı.

Liderler, bugün yeni bir aile fotoğrafı çekimine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirve için Lahey'de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvenin dünkü aile fotoğrafı çekiminde ABD Başkanı Donald Trump'la sıcak bir selamlaşma yaşadığı görüldü.

Erdoğan ve Trump görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin, Lahey'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeği sonrasında bir araya gelmişti. Görüşme, Kraliyet Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirilmişti.

Erdoğan ve Trump'ın görüşmesinde hangi başlıklar vardı?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayi alanındaki iş birliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etmişti.

Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Trump'ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini, Gazze'deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurgulamıştı.