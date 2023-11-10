Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yargı krizi açıklamaları dünyada yankı buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi üyelerine yönelik suç duyurusuna ilişkin yaptığı açıklamada dünya medyasının gündeminde yer aldı.

Yargıtay 3. Dairesi’nin milletvekili seçilen Can Atalay davasında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi’nin “yetki aşımı yaptığını” öne sürerek, lehte karar veren üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin ilk açıklamasını Özbekistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken yaptı.

Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekildeydi:

* Her şeyden önce Yargıtay'ın bir yüksek mahkeme olduğunu herhalde kimse inkar edemez. Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Bu da bizi ciddi manada üzmektedir. Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez.

Erdoğan bugün ikinci açıklamasında ise şöyle konuştu:

* Devletin başı olarak, kurumlarımız arasındaki görüş ayrılığının bir anayasa ve sistem krizi haline dönüşmesinin önüne geçecek adımları süratle atacağız.

* Gerekirse Anayasa ve yasa değişiklikleri dahil tüm yöntemleri kullanarak, tekrar böyle bir tartışmanın ortaya çıkmaması için gerekenleri yapacağız.

* Anayasa, 'devlet başkanı' sıfatıyla bize 'devlet organlarının uyumlu çalışmasını temin' görevi vermektedir. Biz bu tartışmada taraf değil hakem konumundayız.

Reuters: Yargı krizini körükledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüksek yargıdaki krize ilişkin açıklamaları dünya medyasının gündeminde kendine yer buldu. Reuters haber ajansı abonelerine servis ettiği haberde “Erdoğan Türkiye’nin en üst mahkemesini eleştirdi, ‘yargı krizini’ körükledi” başlığını kullandı.

FT: Yargı krizi derinleşirken…

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi de konuya eğilen uluslararası yayınlar arasında yer aldı. FT gelişmeyi “Türkiye’deki yargı krizi derinleşirken, Erdoğan Anayasa Mahkemesi’ni şiddetle eleştirdi” başlığıyla duyurdu.

AP ton farkında dikkat çekti

Associated Press (AP) haber ajansı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki açıklaması arasındaki ton farkını “geri adım” olarak nitelendirdi. AP haberinde “Erdoğan milletvekilinin serbest bırakılmasına yönelik Yüksek Mahkeme kararına karşı duran mahkemeye sahip çıktıktan sonra geri adım attı” başlığı tercih edildi.

AP Erdoğan’ın ilk açıklamasındaki “Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi” ifadesini aktardıktan sonra Erdoğan’ın birkaç saat sonra “pozisyonunu yumuşattığını” ve “hükümetin tartışmayı çözmek için çalışacağını” söylediğini yazdı.