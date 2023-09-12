Cumhuriyetçi Senatör: ABD'nin 6 milyar dolarlık şantaja maruz kalması çok saçma

Iowa eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Chuck Grassley, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Joe Biden yönetimini eleştirdi.

Grassley, "ABD'nin, rehineler için İran'ın bir numaralı dış politikası olan terörizmi dolaylı olarak finanse etmesine yardımcı olacak 6 milyar dolar ödemesi yönünde şantaja maruz kalması çok saçma. Geçen sefer 1,7 milyar dolar rehineler için verilmişti, gelecek sefer muhtemelen 10 milyar dolar olacak, fiyat gittikçe yukarı doğru artmaya devam ediyor." dedi.

Wisconsin eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Ron Johnson ise bu mutabakatın "daha fazla adam kaçırmayı teşvik ettiğini" söyleyerek, "Rehinelerin serbest bırakılması konusunda hepimiz ne kadar anlayışlı olsak da bu, uzun vadeli bir sorunu daha da kötüleştiren kısa vadeli bir kazançtır." yorumunda bulundu.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı, Teksas eyaletinden Cumhuriyetçi milletvekili Michael McCaul da 6 milyar dolar paranın, İran'ın "terörizme sponsorluğunu desteklemek" için kullanılabileceği konusunda yönetimi uyardığını belirtti.

McCaul, "Bu Amerikalıların evlerine dönmesini herkesten daha çok istiyorum. Fakat gözlerimizi dört açmalıyız. Şimdi İran'a gidecek olan 6 milyar dolar, onların vekalet savaşını, terör operasyonlarını ve nükleer bomba emellerini destekleyecektir." görüşünü paylaştı.

2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi partiden aday olan Florida Valisi Ron DeSantis ise yönetimi, "İran'ın şantajına ve gaspına boyun eğmekle" suçladı.

DeSantis, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Biden'ın, güvenliğimizi tehlikeye atan feci anlaşmaları takıntılı bir şekilde takip etmeyi bırakması gerekiyor." ifadesine yer verdi.

İran ile yapılan söz konusu anlaşmaya dün de Kongre'deki Cumhuriyetçi Senatörlerden Tom Cotton ve Mitt Romney ile eski ABD Başkanı Donald Trump da tepki göstermişti.

Trump, "Yalancı Joe Biden'ın, İran'daki terörist rejime 6 milyar dolar verdiğine inanabiliyor musunuz? Bu para, Orta Doğu'da ve tüm dünyada terör için kullanılacak. Bu beceriksiz aptal, ABD'yi yok ediyor. Bu korkunç anlaşmayı bugün, 11 Eylül'de duyuracak kadar arsız birisi. Esirler için para ödemek, tüm dünyadaki ABD'lilere karşı kaçırılma, fidye isteme ve şantaja yol açar." ifadesini kullanmıştı.

İran ile ABD arasında tutuklu takası

İran ile ABD, 10 Ağustos'ta tutuklu takası ve yaptırım nedeniyle Güney Kore'de tutulan İran'ın 6 milyar dolarlık döviz kaynaklarının serbest bırakılması konusunda mutabakata varmıştı.

İsimleri açıklanmayan 5 İran vatandaşı, ABD'de "yaptırımları ihlal etmek" suçlamasıyla; İran'da ise Murad Tahbaz, Siyamek Namazı, İmad Şarkı ile kimlikleri açıklanmayan 2 kişi dahil 5 Amerikan vatandaşı, "casusluk" iddiasıyla tutuklu bulunuyor.

ABD ile İran arasında varılan mutabakat kapsamında, İran'da tutuklu 5 Amerikan vatandaşı, cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine alınmıştı. Anlaşma uyarınca 5 Amerikan vatandaşı ile ABD'de tutuklu 5 İran vatandaşı takas edilecek. Bunun ardından Tahran, Güney Kore'deki bankalarda tutulan 6 milyar dolar değerindeki bloke edilen petrol gelirine erişim sağlayacak.

İran'ın, Katar'da belirlenen bir hesaba aktarılacak dövize, yalnızca ilaç ve gıda gibi insanı yardım malzemeleri için ödeme yapmak üzere erişebileceği açıklanmıştı.