Cumhuriyetçilerden Trump'a canlı yayın yasağı

ABD 2024 başkanlık seçimleri için canlı televizyon programında münazaraya katılacak Cumhuriyetçi Parti aday adayları belli oldu.

23 Ağustos'ta Wisconsin eyaletinin Milwaukee şehrinde yapılacak canlı yayına çıkmak için 8 aday, Cumhuriyetçi Ulusal Komitenin (RNC) ön koşullarını yerine getirerek münazaraya katılmaya hak kazandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ise diğer rakipleri ile aynı programa çıkmayı reddederek, tek başına ayrı bir programa çıkacağını duyurdu.

Canlı yayında gerçekleşecek münazara için RNC'nin belirlediği kriterlere uyan adaylar, Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Trump'ın en güçlü rakipleri olarak görülen Florida Valisi Ron DeSantis, Eski Güney Carolina Valisi ve ABD'nin 29. Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Senatör Tim Scott, Eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson, eski New Jersey Valisi Chris Christie, Kuzey Dakota Valisi Dough Burgum ve genç multimilyoner Vivek Ramaswamy oldu.

2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı olmak isteyen söz konusu adayların canlı yayına çıkması için aldıkları bağış miktarı, anketlerde aldıkları oy ve partinin nihai adayını destekleme taahhüdünü imzalamış olması gibi kriterler etkili.

RNC, Milwaukee'deki ilk tartışmaya katılmak için adayların birden fazla ankette seçmenlerin en az yüzde 1'nin desteğini almalarını, her eyaletten en az 200 farklı destekçiden olmak üzere en az 40 bin bağışçıya ulaşmalarını ve Cumhuriyetçi Partiden nihai başkan adayını destekleme taahhüdü imzalamasını şart koşuyor.

Öte yandan, eski Temsilciler Meclisi üyesi Will Hurd ve radyo programcısı Larry Elder, canlı yayına çıkmak için RNC'nin belirlediği kriterleri karşılayamadı.

RNC, çarşamba gecesi yapılacak canı yayın için henüz resmi listeyi açıklamadı.

Trump katılmayacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi başkan adaylarının canlı yayında karşı karşıya geleceği münazaraya katılmayacağını daha önce duyurdu.

Cumhuriyetçi anketlerde en önde yer alan Trump, kendi sosyal medyası Social Truth'ta "efsanevi" anket sayılarına sahip olduğunu ve "bu nedenle tartışmaya katılmayacağını" dile getirmişti.

ABD'de alışılagelen şekliyle aday adayları, canlı televizyon yayınında karşılıklı tartışmalar yapıyor. Adayların bu tartışmalar sırasında sergiledikleri performans, Cumhuriyetçi Partinin ulusal kongresinde başkan adayının belirlenmesinde büyük önem taşıyor. Bu geleneğe aykırı bir tutum sergileyen Donald Trump, RNC'nin partinin nihai adayını destekleme taahhüdünü imzaladığına dair henüz bir bilgi de paylaşmadı.

ABD medyasında, Trump'ın aynı saatlerde, eski Fox TV sunucusu Tucker Carlson ile eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda bir canlı yayın gerçekleştireceği iddiası yer aldı.