Dağıstan’da helikopter ev üzerine düştü: 4 ölü, 3 yaralı

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde, bir helikopterin düşmesi sonucu çok sayıda can kaybı yaşandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Ka-226" tipi helikopter, bölgede bulunan Açisu yerleşim yerinde bir konutun üzerine düştü.

Kaza sonrası yangın çıktı

Helikopterin düşmesinin ardından çıkan yangın, acil servis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer kazanın sebebinin ön incelemelere göre teknik bir arıza olduğunu ifade etti. Helikopterin, Kizlyar Elektromekanik Fabrikası'nda çalışan personeli taşıdığı öğrenildi.