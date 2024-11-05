Dakika dakika ABD Başkanlık seçimleri | Oylama başladı: Gözler ‘salıncak’ eyaletlerde...

Amerikalılar dört yıl boyunca ülkeyi yönetecek başkanlarını seçmek için oy vermeye başladı. Anketler, Demokrat Parti adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti adayı eski başkan Donald Trump arasındaki mücadelenin başa baş gittiğini, özellikle salıncak eyaletlerdeki sonuçların seçim sonucunu belirleyeceğini gösteriyor.

İşte 2024 ABD Başkanlık seçimlerinden anlık gelişmeler...

19:10 FBI'dan 2 videoya yalanlama

FBI, salıncak eyaletlerdeki cezaevlerinde oy kullanıldığı iddialarını içeren iki videoyu "sahte" ve "gerçek dışı" olarak nitelendirerek yalanladı.

İlk videoda, FBI’ın terör tehdidi nedeniyle seçmenlere “uzaktan oy kullanma” çağrısında bulunduğu iddia edilirken; ikinci videoda ise Pennsylvania, Georgia ve Arizona'daki cezaevlerinde mahkum oylarının manipüle edildiği ileri sürülüyor.

Videoların her ikisi de gerçeği yansıtmıyor. CNN’in analizine göre, bu tür sahte içerikler, Rusya merkezli Doppelganger adlı bir dezenformasyon ağının ürünü olarak yayılıyor.

19:00 Seçim altyapısının güvenliğini etkileyen önemli bir olayın yaşanmadı

ABD'nin bazı bölgelerinde seçmenlerin sandık başına gittiği sırada aşırı hava koşulları ve diğer "geçici altyapı kesintileri" bildirildi, ancak üst düzey bir federal siber güvenlik yetkilisi gazetecilere "seçim altyapımızın güvenliğini etkileyen ulusal düzeyde önemli bir olay yaşanmadı" dedi.

"Geçici altyapı kesintilerini takip ediyoruz"

Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı'nda kıdemli danışman olan Cait Conley Salı sabahı, "Ülkenin belirli bölgelerinde aşırı hava koşulları ve diğer geçici altyapı kesintilerini takip ediyoruz, ancak bunlar büyük ölçüde beklenen, rutin ve planlanmış olaylardır" dedi.

18:34 Harris: Bunu başarmalıyız!

Mevcut Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti adayı Kamala Harris, Georgia’daki seçmenleri sandığa gitmeleri için teşvik etmek amacıyla Atlanta’daki V-103 radyosunda yayınlanan The Big Tigger Morning Show programına katıldı. “Bugün seçim günü, herkesin aktif olup görevini yapması gerekiyor. Bunu başarmalıyız. ” diyerek oy kullanma çağrısında bulundu.

18:16 Alaska ve Hawaii dışındaki tüm eyaletlerde oylama sürüyor

Alaska ve Hawaii dışındaki tüm eyaletlerde oylama sürüyor. Yedi ‘salıncak eyalet’te oylamaya en son 6 delege oyu bulunan Nevada başladı.

Neredeyse tüm eyaletlerde, kazanan aday eyaletin bütün delege oyunu alıyor. Örneğin California’da bir aday oyların yüzde 50,1’ini bile alsa eyaletin tekmil 54 delegesini kazanıyor.

18:10 Trump'ın başkan yardımcısı adayı oyunu kullandı

Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın Başkan Yardımcısı Adayı James David Vance, Cincinnati şehrinde oyunu kullandı. Vance gazetecilere, “Umarım Başkan Trump ve benim için iyi geçer” dedi.

18:05 Simge köyden ilk sonuçlar geldi

ABD'nin New Hampshire eyaletinin Kanada sınırı yakınındaki Dixville Notch köyünde gece yarısı, oy verme işlemiyle başladı. Dixville Notch köyündeki 6 seçmen yerel saatle 00.00'dan itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçim sonrası yapılan sayıma göre, 6 seçmenin 3 oyu Harris'e, 3 oyu ise Trump'a gitti.

17:40 Trump: Bugün Amerikan tarihinin en önemli günü

Trump sosyal medya hesaplarından “Bugün Amerikan tarihinin en önemli günü” diye yazdı. “Radikal Komünist Demokratlar pılınızı pırtınızı toplayıp eve dönmenizi istiyor. Hep birlike muhteşem bir zafer kazanacağız.“

17:29 Cumhuriyetçi başkan yardımcısı adayı JD Vance: Kazanmayı umuyoruz

ABD'nin New Hampshire eyaletinin Kanada sınırı yakınındaki Dixville Notch köyünde gece yarısı, oy verme işlemiyle başladı. Dixville Notch köyündeki 6 seçmen yerel saatle 00.00'dan itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçim sonrası yapılan sayıma göre, 6 seçmenin 3 oyu Harris'e, 3 oyu ise Trump'a gitti.

17:06 Başsavcılardan sükûnet çağrısı

ABD'deki 51 başsavcı, "iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi" talebinde bulunarak halka sükûnet çağrısı yaptı. “Sonuçlarla ilgili her türlü şiddet eylemini” önceden kınayan başsavcılar, "İktidarın barışçıl bir şekilde devri, ulusumuzun istikrarının merkezinde yer alan hukukun üstünlüğü geleneğinin bir kanıtıdır" açıklaması yaptı.

"Başsavcılar olarak toplumlarımızı korumaya ve hizmet ettiğimiz demokratik ilkeleri desteklemeye olan bağlılığımızı teyit ediyoruz" ifadesinde bulunulan açıklamada, Her Amerikalıyı oy vermeye, sivil söylemlere katılmaya ve her şeyden önce demokratik sürecin bütünlüğüne saygı göstermeye çağırıyoruz" denildi.

Başsavcılar ayrıca, “Demokratik süreçte şiddetin yeri yoktur. Tehdit unsuru içeren her türlü yasadışı eyleme karşı yasaları uygulama yetkimizi kullanacağız” sözlerine açıklamada yer verdi.

17:05 Eyaletlerde oy verme işlemi devam ediyor

ABD'de doğu saatiyle sabah 9'u henüz geçti ve ülke genelinde çoğu eyalette oy verme işlemi devam ediyor. Saat 9 itibariyle Arizona, Iowa, Oklahoma, Texas, Colorado, Wisconsin, Tennessee, Nebraska, Arkansas, New Mexico, Utah, Mississippi, Minnesota'nın bazı bölgeleri, Montana, Kuzey Dakota ve Güney Dakota'da oy verme işlemi başladı.

16:50 AP: Trump günü Florida'da geçirecek

Associated Press'e göre Donald Trump günü Florida'da geçirmeyi planlıyor ve burada bizzat oy kullanması bekleniyor. Trump kampanya ekibi bu akşam West Palm Beach, Florida'da bir Seçim Gecesi İzleme Partisi düzenleyecek.

16:30 CNN: Biden sonuçları Beyaz Saray'dan takip edecek

CNN'e göre Başkan Joe Biden seçim sonuçlarını first lady Jill Biden, uzun süredir yardımcıları ve üst düzey Beyaz Saray personeli ile birlikte Beyaz Saray konutundan izleyecek. Biden'ın bugün için planlanmış herhangi bir halka açık etkinliği bulunmuyor ve ülke çapında yarışa ilişkin sonuçlar yayınlandıkça düzenli güncellemeler alması bekleniyor.

16:20 Oyların 3'te 1'i kullanıldı

Oy verme işleminin başladığı ABD seçimlerinde, erken oy verme işlemi ile 240 milyon oyun 80 milyondan fazlası kullanıldı.

16:10 82 milyon Amerikalı erken oy kullanma döneminde oy verdi

Bugün sandıklar açılmadan önce, yaklaşık 80 milyon Amerikalı erken oy kullanma döneminde, oylarını vermişti. Florida Üniversitesi Seçim Laboratuarına göre 45 milyondan biraz azı şahsen ve yaklaşık 38 milyonu posta yoluyla olmak üzere 82 milyon Amerikalı erken oy kullandı.

16:00 ABD istihbaratından Rusya uyarısı

Amerikalı istihbarat yetkilileri Rusya'nın seçimlere olan güveni zedelemeye ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kampanyasını baltalamaya çalıştığını söylüyor. Ancak bugün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “ABD'de ülkemizle karşı karşıya gelme konusunda iki partili bir fikir birliği” olduğunu öne sürerek Rusya'nın başkanlığı kimin kazanacağını “umursamadığını” iddia etti. Açıklama, Rus yetkililerin Donald Trump'ı açıkça desteklediği 2016 yılına kıyasla Moskova'nın tonundaki değişikliği gözler önüne serdi.