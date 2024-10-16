Dame Shirley Bassey mücevher koleksiyonu dünya rekoru kırdı

Şarkıcı Dame Shirley Bassey'nin mücevher koleksiyonu, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen açık artırmada "en anlamlı" parçalarının toplam 2,2 milyon Euro'ya satılmasıyla dünya rekoru kırdı.

87 yaşındaki ünlü Galli şarkıcı, 1971 yapımı James Bond filmi "Diamonds Are Forever"da elmaslar hakkında şarkı söylemişti ancak mücevher koleksiyonuna şarkıcılık kariyerinden önce başlamıştı.

Euronews Türkçe'nin aktardığına göre, müzayede öncesi yaptığı konuşmada, "Gelecek vaat eden bir şarkıcı olarak doğal incileri ilk keşfettiğimde mücevherlere aşık oldum ve kendime ilk inci dizimi aldım; bu, satın aldığım ilk mücevher parçasıydı. Ancak kısa süre içinde, 'Diamonds Are Forever' kaydedilmeden önce, hayat boyu sürecek olan elmas tutkuma geçiş yaptım" dedi.

"Şarkıyı söylemeyi kabul etmemin sebebi aslında, o zamanlar ve şimdi elmaslar hakkında hissettiklerimle örtüşmesiydi."

Şarkıcının sade bayan Cartier Baignoire altın kol saati, 1.500 ila 3.000 Euro'luk tahmini fiyatının 22 katına çıkarak 66.000 Euro gibi dünya rekoru bir fiyata satılırken, Sir Elton John tarafından kendisine hediye edilen parlak kesim pırlantalı 1960'ların Van Cleef and Arpels pırlanta yüzüğü de 48.000 Euro'ya alıcı buldu.

Dame Shirley’nin, Kraliçe II. Elizabeth'in huzurunda gerçekleştirdiği ilk Kraliyet Varyete Gösterisi anısına satın aldığı Van Cleef & Arpels zümrüt ve pırlanta kolyesi, 174.000 Euro'ya satıldı. Bu rakam, 50.000 Euro ile 70.000 Euro arasında tahmin edilen fiyatın iki katından fazlasına denk geliyor.

Koleksiyon, Sotheby’s Fine Jewels’ın iki yılda bir düzenlediği ve gelirinin Dame Shirley'nin seçtiği hayır kurumlarına bağışlandığı satışın bir parçasıydı.