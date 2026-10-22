Dammam’da saldırı sonrası alarm: ABD personeline ayrılın çağrısı

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Suudi Arabistan’ın doğusundaki Dammam kentinde bulunan uluslararası havalimanı, çarşamba günü saldırıya uğradı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken 8 kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgede güvenlik endişeleri artarken ABD yönetimi, ülkedeki diplomatik personelin bir bölümü ve ailelerinin tahliyesi için harekete geçti.

Suudi yetkililer saldırının arkasında Yemen merkezli İran destekli Husilerin bulunduğunu öne sürdü. Ancak Husiler, Dammam Havalimanı’na yönelik son saldırının sorumluluğunu henüz üstlenmedi.

ABD’den acil ayrılma talimatı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’da görev yapan acil görev kapsamı dışındaki hükümet çalışanları ile aile fertlerinin ülkeden ayrılmasını istedi. Kararın, Husilerin sivil havalimanları ve kritik altyapı tesislerine yönelik saldırılarının artması üzerine alındığı belirtildi. ABD yönetimi, saldırıların can kayıplarına ve uluslararası seyahatlerde ciddi aksamalara yol açtığına dikkat çekti.

Suudi Arabistan’da dört İHA imha edildi

Suudi Arabistan ordusu, ülkenin doğusuna yönelen dört insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek imha edildiğini duyurdu. Havalimanına yönelik saldırının ardından yaşanan bu gelişme, ülkenin doğusundaki güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşıdı.

Riyad Havalimanı saldırısında 12 kişi ölmüştü

Dammam’daki saldırı, 10 Ekim’de başkent Riyad’da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen saldırının ardından geldi. Husilere atfedilen saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı. Olay, Suudi Arabistan’da son yıllarda yaşanan en ölümcül saldırılardan biri olarak değerlendirildi.

Çatışmaların yayılmasından endişe ediliyor

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, bölgedeki çatışmaların mevcut sınırların ötesine taşınabileceği uyarısında bulundu. Saldırıların devam etmesi halinde gerilimin daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceği ifade edildi. Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı çevresindeki güvenlik riskleri de uluslararası ticaret ve enerji sevkiyatı açısından endişe yaratıyor. Suudi Arabistan’daki havalimanlarının art arda hedef alınması ve ABD’nin personelinin bir bölümünün ülkeden ayrılmasını istemesi, bölgedeki güvenlik kaygılarını artırdı.