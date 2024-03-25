Dani Alves 1 milyon euro kefaletle serbest

Barselona İl Mahkemesi'nin 20 Mart'ta aldığı kararla belirlenen 1 milyon euroluk kefalet bedelini 5 gün sonra bulan Alves, paranın yatırılmasının ardından Barselona yakınlarındaki Brains 2 Cezaevi'nden çıktı.

Alves, cezaevi kapısında bekleyen basının sorularını yanıtsız bırakarak, avukatıyla birlikte arabayla ayrıldı.

Savcılık, "Alves'in İspanya'dan kaçma riskinin halen yüksek olduğu" gerekçesiyle şartlı tahliyenin durdurulmasını istedi.

İspanya ve Brezilya pasaportlarına el konulan Alves mahkemenin verdiği kararla, haftada bir mahkemeye imza atma, İspanya'yı terk etmeme, mağdur olan kadından en az 1 kilometre uzak durma ve hiçbir şekilde iletişime girmeme şartlarına uymak zorunda kalacak.

Siyasetçiler Alves'in serbest bırakılmasına tepki gösterdi

Diğer yandan Alves'in serbest kalması hem İspanyol hem de Brezilyalı siyasetçiler tarafından tepkiyle karşılandı.

İspanya'da sol azınlık hükümetinden bazı bakanlar ve muhalefette bulunan sol görüşlü Podemos partisinin üst düzey yöneticileri, cinsel saldırıdan hüküm giymiş birinin yüksek bir miktar olsa da para ödeyerek serbest kalmasını eleştirdi.

Brezilya Kadın Bakanı Cida Gonçalves de EFE haber ajansına yaptığı açıklamada, "Kadınların insan haklarına yönelik mevcut en acımasız ihlallerden biri, onur ve dürüstlüğe saygı eksikliğidir. Bir kadının hayatında tecavüzün yarattığı muazzam vahşeti telafi edecek hiçbir kefalet yoktur. Bu nedenle İspanya adalet sistemi başarısız olmuştur." dedi.