Dani Alves'in cinsel saldırı suçundan 9 yıl hapsi istendi

Tanıklar ve bilirkişi raporundan sonra soruşturmayı tamamlayarak yeterli delil toplandığı için davayı açan Barselona Mahkemesi savcılığı, Brezilyalı futbolcu hakkında cinsel saldırıda bulunma suçundan 9 yıl hapis ve 150 bin euo tazminat istedi.

Savcılık ayrıca Alves'in cezasını tamamladıktan sonra 10 yıl boyunca adli gözetim altında tutulması ve mağdure kadının bulunduğu yerlerin en az 1 kilometre uzağında olması yönünde tedbirler alınmasını talep etti.

Barselona'da bir diskotekte meydana gelen olayda, 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınıp tutuklandı.

Üç kez ifade değiştirip son olarak "cinsel ilişkiyi kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini" iddia eden Alves, bulunduğu Brains 1 Cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 Cezaevine nakledildi.

Alves'in manken eşi Joana Sanz da cinsel saldırı iddialarının ardından Brezilyalı futbolcudan ayrıldığını açıklamıştı.

Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, cinsel saldırı suçlamasıyla Barselona'da tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.