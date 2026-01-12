Danimarka: ABD ile Grönland konusunda yol ayrımındayız

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a ilgisini tekrar dile getirmesinin ardından, iki ülkenin bu meselede kritik bir dönemeçte olduğunu belirtti. Nyborg kentinde düzenlenen bir toplantıda konuşan Frederiksen, durumu yüzeyde göründüğünden daha karmaşık olarak değerlendirdiklerini söyledi ve “Bir yol ayrımındayız” ifadelerini kullandı.

Başbakan, ABD’nin bir müttefikini tehdit etmesinin Batı ittifakı ve NATO işbirliği açısından endişe verici olduğunu vurguladı. Böyle bir durumun Danimarka için alışılmadık olduğunu belirten Frederiksen, olası bir kriz halinde her şeyin durma noktasına gelebileceğini dile getirdi.

Danimarka kararlılığını sürdürüyor

Washington ile yapılacak görüşmelerde ülkesinin duruşunu savunacaklarını ve bazı konularda taviz vermelerinin söz konusu olmadığını kaydeden Frederiksen, Danimarka’nın kararlılığını net biçimde ortaya koyacağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump ise daha önce yaptığı açıklamalarda, Grönland’ın stratejik açıdan büyük önem taşıdığını savunmuş, bölgeye sahip olmanın ABD için gerekli olduğunu belirtmişti. Trump, aksi takdirde Çin veya Rusya’nın Grönland’a nüfuz edebileceğini öne sürmüş ve bunun NATO içindeki dengeleri değiştirmeyeceğini iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump'ın Grönland'a ilişkin açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ın stratejik açıdan kritik bir konumda olduğunu vurgulamıştı ve bunun sadece askeri varlık ile sağlanamayacağını, aynı zamanda mülkiyetin de önem taşıdığını belirtmişti. Trump, aksi takdirde Çin veya Rusya’nın bölgeye nüfuz edebileceğini söylemişti ve bu nedenle ABD’nin adaya sahip olmasının gerekli olduğunu dile getirmişti. NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorulduğunda ise Trump, “Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var” demişti ve bu açıklaması, ABD’nin Grönland konusundaki kararlılığını açık bir şekilde ortaya koymuştu.

Grönland’ın özerk statüsü

Grönland, Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olarak kendi yönetimine sahip. Daha önce ABD’den gelen egemenlik veya mülkiyet önerileri, hem Danimarka hem de Grönland yönetimi tarafından reddedilmişti. Frederiksen’in açıklamaları, bu konudaki kararlılık ve diplomatik duruşu bir kez daha ortaya koymuş oldu.