Danimarka açıklarında 15. yüzyıldan kalan en büyük Viking ticaret gemisi bulundu

Arkeologlar, 15. yüzyıldan kalan ve bugüne kadar bulunan en büyük Viking ticaret gemisini gün yüzüne çıkardı.

Danimarka açıklarında keşfedilen dev gemi, Orta Çağ’da Kuzey Avrupa’daki ticaretin ölçeğinin sanılandan çok daha büyük olduğunu ortaya koyuyor.

“Svalget 2” adı verilen gemi, Kopenhag açıklarındaki bir kanalda bulundu. Yaklaşık 28 metre uzunluğa, 9 metre genişliğe ve 6 metre yüksekliğe sahip olan gemi, uzunluk olarak iki okul otobüsüne, genişlik olarak ise neredeyse bir otobüse denk geliyor.

Nefes'ten Merve Arkan'ın haberine göre, yaklaşık 1410 yılında inşa edildiği belirlenen kargo gemisinin 300 tona kadar yük taşıyabildiği ifade edildi. Araştırmacılara göre bu özellikleriyle Svalget 2, şimdiye kadar keşfedilen en büyük “kog” tipi Orta Çağ ticaret gemisi olma özelliğini taşıyor.

“Bu bulgu denizcilik arkeolojisi açısından bir dönüm noktası"

Viking Gemi Müzesi’nden deniz arkeoloğu ve kazı ekibinin başkanı Otto Uldum, keşfin önemine dikkat çekerek, “Bu bulgu denizcilik arkeolojisi açısından bir dönüm noktası. Bildiğimiz en büyük kog gemisi ve Orta Çağ’ın en büyük ticaret gemilerinin hem inşasını hem de gemi yaşamını anlamamız için eşsiz bir fırsat sunuyor” dedi.

Araştırmalara göre gemi, tuz, kereste, tuğla ve temel gıda maddeleri gibi gündelik ticari ürünlerin büyük miktarlarda taşınması amacıyla inşa edildi. Uldum, “Gemi yapımcıları, hacimli yükleri taşımak için mümkün olan en büyük gemileri tasarladı. Kog tipi gemiler, Kuzey Avrupa ticaretinde devrim yarattı” ifadelerini kullandı.

Gemide ayrıca boyalı ahşap tabaklar, ayakkabılar, taraklar, tespihler, bronz pişirme kapları ve seramik kaseler gibi denizcilerin günlük yaşamına dair nadir eşyalar bulundu.