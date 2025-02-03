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Danimarka Başbakanı Frederiksen: Grönland satılık değildir

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkan Donald Trump’ın ABD’nin Grönland’i satın almak istediği yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Grönland bugün Danimarka’nın bir parçasıdır. Bizim topraklarımızın bir parçasıdır ve satılık değildir" dedi.

İHA
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Danimarka Başbakanı Frederiksen: Grönland satılık değildir
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen gayrı resmi Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin Grönland’i satın almak istediği yönündeki açıklamalarına değindi.

Frederiksen, "Grönland bugün Danimarka’nın bir parçasıdır. Bizim topraklarımızın bir parçasıdır ve satılık değildir" dedi.

Frederiksen, güvenlik ve savunma söz konusu olduğunda Arktik bölgesinin giderek daha önemli hale geldiği yönündeki ABD görüşüne katıldığını belirterek, "Eğer mesele bizim bölgemizi güvence altına almaksa, ileriye dönük bir yol bulabiliriz" dedi.

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