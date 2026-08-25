Danimarka Başbakanı’ndan estetik cerraha sert çıkış: “Burnumdan memnunum”

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Estetik cerrahtan şaşırtan teklif

Ukrayna ziyaretinin ardından ülkesine dönen 48 yaşındaki Frederiksen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir estetik cerrahın kendisine ulaştığını ve burnundaki küçük lekeyi gidermeyi teklif ettiğini açıkladı.

Mesajın ekran görüntüsünü paylaşan Frederiksen, estetik cerrahın ismini açıklamadı. Danimarka Başbakanı, kendisine gelen teklife verdiği yanıtta ise bedeninden memnun olduğunu ve erkek bir estetik cerrahın görünüşüyle ilgili tavsiyesine ihtiyaç duymadığını belirtti.

“Çirkin dişlerim ve ince saçlarım olduğu söylendi”

Yıllardır dış görünüşü hakkında çok sayıda yorum aldığını söyleyen Frederiksen, kendisine dişlerinin çirkin olduğu ve saçlarının çok ince olduğu yönünde mesajlar gönderildiğini anlattı.

Başbakan ayrıca burnundaki benin aldırılması ve botoks yaptırması gerektiğine ilişkin tavsiyeler aldığını da ifade etti.

Frederiksen, bu tür yorumların kendisini öfkelendirdiğini belirterek, insanların neden kadınların dış görünüşü konusunda sürekli fikir belirtme ihtiyacı duyduğunu sorguladı.

“Bedenimi olduğu gibi kabul ediyorum”

2019'dan bu yana Danimarka Başbakanlığı görevini yürüten Frederiksen, yaklaşan 50 yaşına rağmen bedenini olduğu gibi kabul ettiğini vurguladı.

Kendisine mesaj göndermek isteyenlere de çağrıda bulunan Frederiksen, zamanlarını daha anlamlı konulara ayırmalarını istedi ve burnu hakkında artık yorum yapılmamasını rica etti.

Danimarka lideri, “kusursuz” kabul edilen standartlara uymayan küçük farklılıklarıyla yaşayan herkese de destek mesajı gönderdi.

Frederiksen’in çıkışı, kadınların dış görünüşleri üzerinden maruz kaldığı toplumsal baskıya yönelik dikkat çekici bir mesaj olarak değerlendirildi.