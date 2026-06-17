Danimarka Başbakanı'ndan tartışmalı söz: Çocuğumun sosyal medyada olmasındansa sigara içmesini tercih ederdim

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, çocukların sosyal medya kullanımı ile sigara arasında karşılaştırma yaparak tartışmalara neden oldu.

Frederiksen, toplumun dijital platformların gençlere verebileceği zararın boyutunu fark etmekte başarısız olduğunu savundu.

Frederiksen’in bu hafta başında yapay zekâ ve çocuk güvenliği konulu bir konferansta yaptığı konuşmaya ait video ses getirdi. Görüntülerde Danimarka Başbakanı, sosyal medyayla bağlantılı tehlikelerin çok ciddi bir noktaya geldiğini ve birçok kişinin bu etkilerin boyutunu hâlâ hafife aldığını söyledi.

Frederiksen, “Bugün küçük çocuklarım olsaydı sosyal medyada olmalarındansa sigara içmelerini tercih ederdim. Ama ben başbakanım o yüzden bunu söylemeyeceğim” dedi.

Danimarka Başbakanı, dijital platformların çocukların hayatlarını birçok yetişkinin hâlâ anlamakta zorlandığı biçimlerde şekillendirdiğini söyledi.

Frederiksen’e göre sosyal medya şirketleri, genç kullanıcıları uzun süre platformda tutan ve onları sağlıklarını ve gelişimlerini etkileyebilecek içeriklere maruz bırakan sistemler yarattı.