Danimarka ezanı yasaklamaya hazırlanıyor

Yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip Danimarka’da, ezan sesine yönelik olası kısıtlamalar yeniden gündeme geldi.

Göç ve Uyum Bakanı Morten Bødskov, ülkedeki bazı bölgelerden gelen sesleri eleştirerek bu alanların “İslamabad’ın bir banliyösü gibi” göründüğünü iddia etti. Açıklamalar, ülkede dini özgürlükler ve göç politikaları üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi.

“Kamusal alanda yeri yok” açıklaması

Bodskov, ezanın ülke çapında yasaklanıp yasaklanamayacağına dair soruşturmanın yeniden başlatılacağını belirterek, "yaygınlaşan İslamlaşma"nın kamusal alanın çok fazla yerini işgal ettiğini iddia etti.

Sosyal Demokrat bakan, Danimarka haber ajansı Ritzau'ya verdiği demeçte, "Ezan Danimarka çatıları üzerinde duyulmamalı" dedi. Nefes'in haberine göre Bodskov, "Danimarka'da ezanın yeri yok ve Danimarka'da dolaşırken İslamabad'ın bir banliyösünde olup olmadığınızdan şüphe duymamalısınız" ifadesini kullandı.

Yasak girişimleri üçüncü kez gündemde

Bodskov'un önerisi, 2020 ve 2025'teki benzer girişimlerin ardından, bir Danimarka göçmenlik bakanının bu uygulamayı yasaklamak için yasal bir çerçeve oluşturma yönündeki üçüncü girişimi olarak öne çıkıyor.

Danimarka'nın bazı bölgelerinde zaten halka açık ezan okumaları kısıtlanıyor. Kopenhag'da, sıkı yerel gürültü düzenlemeleri, camilerin hoparlörler aracılığıyla ezan okumasını fiilen engelliyor.

Bakan, ülke çapında bir yasağın, Danimarka'nın anayasal dini özgürlük korumalarıyla uyumlu kalıp kalamayacağının araştırılacağını söyledi.