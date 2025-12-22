Danimarka ile ABD arasında Grönland krizi

ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry'i Grönland Özel Elçisi olarak atadığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yayınlayan Trump, "mükemmel" bir vali olarak nitelendirdiği Landry ile ilgili olarak "Grönland'ın ulusal güvenliğimiz açısından ne kadar önemli olduğunu anlıyor ve ülkemizin çıkarları için kararlılıkla çaba gösterecek" ifadelerini kullandı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Trump, geçtiğimiz aylarda yaptığı birçok açıklamada, yer altı kaynakları bakımından oldukça zengin ve Danimarka'ya ait olan adayı ilhak etme tehdidinde bulunmuş ve bunun için gerekirse şiddete başvuracaklarını dile getirmişti.

Trump tarafından görevlendirilen Jeff Landry ise X hesabından yayınladığı bir mesajda Trump'a teşekkür ederek "Grönland'ı ABD'nin bir parçası haline getirmek için" ABD Başkanı'na hizmet etmenin bir onur olduğunu ve bu görevinin Louisiana valiliğini etkilemeyeceğini ifade etti:

Thank you @realDonaldTrump! It’s an honor to serve you in this volunteer position to make Greenland a part of the U.S. This in no way affects my position as Governor of Louisiana! — Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) December 22, 2025

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, geçen mart ayı sonunda, Grönland'ın kuzeybatısında yer alan Amerikan askeri üssü Pituffik'i ziyaret etmiş ve bu ziyaret uluslararası siyasi çevrelerce provokasyon olarak nitelendirilmişti.

Geçen ağustos ayı sonunda da Danimarka'da yayın yapan televizyon kanalı DR, ABD yönetiminde yer alan, Trump'a yakın üç ismin Grönland'ı etkileme çabası içinde olduğunu ve bu sebepten dolayı ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi'nin görüşmeye çağrıldığını aktarmıştı.

ABD elçisi bir kez daha Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Donald Trump'ın Grönland için özel elçi atamasının ardından, ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi Ken Howery bir kez daha Danimarka Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Ülkesinde yayın yapan TV2 kanalına konuşan Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Grönland için Washington'da bir özel elçi atanmasının "tamamen kabul edilemez" olduğunu dile getirdi.

Dış ve savunma politikaları Danimarka tarafından belirlenen ancak bunlar dışında, 1979'dan bu yana neredeyse her konuda özerk olan Grönland, Donald Trump'ın birinci başkanlık döneminde de, ulusal ve uluslararası güvenliği gerekçe göstererek sık sık ABD topraklarına katmak istediğini ifade ettiği bir ada. Ancak gerek Grönland gerek ise Danimarka olası bir ABD ilhakına net şekilde karşı çıkıyor.

2 milyon 166 bin kilometrekare ile dünyanın en büyük adası olan Grönland'ta yaklaşık 57 bin kişi yaşıyor.