Danimarka, okuma oranını artırmak için kitaplardaki KDV’yi kaldırıyor

Danimarka hükümeti, kitaplardan alınan yüzde 25 oranındaki katma değer vergisini (KDV) kaldıracağını açıkladı. Ülkenin Kültür Bakanı Jakob Engel-Schmidt, bütçe tasarısına eklenecek düzenlemenin yıllık 330 milyon krona (yaklaşık 38 milyon sterlin) mâl olacağını söyledi.

The Guardian'daki habere göre Engel-Schmidt, Ritzau ajansına yaptığı açıklamada, “Okuma krizini bitirmek için her şeyi ortaya koymalıyız. Bu adımı atabilmiş olmaktan inanılmaz gururluyum. Her gün, bu kadar büyük bir kaynağın kültüre ve kitap tüketimine ayrılmasını kabul ettirmek mümkün olmuyor” dedi.

Kuzey ülkeleri arasında en yüksek vergi

Danimarka, yüzde 25 oranıyla kitaplardan en yüksek KDV alan ülke konumundaydı. Ancak diğer İskandinav ülkelerinde kitaplara bu oran uygulanmıyor.

Finlandiya’da KDV oranı yüzde 14, İsveç’te yüzde 6, Norveç’te ise sıfır. İsveç 2001’de kitap vergisini düşürmüş, satışlarda artış yaşanmıştı. Analizlere göre bu artış, daha çok zaten kitap okuyan kesimin tüketimine yansımıştı.

Hedef çocuklara daha fazla kitap ulaştırmak

Bakan Engel-Schmidt, sadece fiyat indiriminin değil, edebiyatın daha geniş kitlelere ulaştırılmasının da önemli olduğunu belirtti. Bu kapsamda ülke genelinde kütüphaneler ile okullar arasında işbirliğini güçlendirmek için bütçeden ek kaynak ayrıldığını, böylece daha fazla çocuğun kaliteli edebiyatla tanıştırılacağını söyledi.

Danimarka İstatistik Kurumu’na göre 2023’te ülke genelinde 8,3 milyon kitap satıldı. 6 milyonu biraz aşan nüfus dikkate alındığında, en popüler türün çocuk kitapları, resimli kitaplar ve etkinlik kitapları olduğu; ikinci sırada ise polisiye, gerilim ve suç romanlarının geldiği açıklandı.

Engel-Schmidt, KDV’nin kaldırılmasıyla birlikte kitap fiyatlarının düşmemesi halinde uygulamanın yeniden değerlendirileceğini ifade etti. “Eğer bu sadece yayınevlerinin kârını artırır ve fiyatlara yansımazsa, bunun doğru yol olup olmadığını yeniden düşünmeliyiz” dedi.