  3. Danimarka Prensesi Isabella 11 ay askerlik yapacak
Danimarka Prensesi Isabella, ülkede kadınlar için zorunlu tutulan sistem kapsamında 11 ay askeri eğitim alacak.

Danimarka Kraliyetinin resmi internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, bu yaz lise diplomasını almaya hazırlanan 18 yaşındaki Prenses Isabella'nın, kadınlara zorunlu askerlik uygulaması çerçevesinde Muhafız Süvari Alayı'nda 11 ay eğitim alacağı belirtildi.

Danimarka Kralı Frederik ve Kraliçe Mary'nin kızı Prenses Isabella'nın ağustosta askere gideceğini paylaşan Kraliyet, prensesin ülkede askerlik yapan ilk kadınlar arasında yer alacağını vurguladı.

Ulusal basın, askeri eğitim alacak olan Prenses Isabella'nın 5 ay temel, 6 ay da operasyonel eğitim alacağını aktardı.

Danimarka'da Temmuz 2025'te kadınlar için zorunlu askerlik uygulaması başlatılmış ve askeri eğitimin 11 ay süreceği ifade edilmişti.

Unilever küresel ölçekte işe alımları durdurduUnilever küresel ölçekte işe alımları durdurduŞirket Haberleri
Akaryakıta yeni zam kapıda: İşte 31 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta yeni zam kapıda: İşte 31 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Mevduat faizlerinde son durum! 500 bin TL'nin 32 günlük net getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...Mevduat faizlerinde son durum! 500 bin TL'nin 32 günlük net getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...Ekonomi
Resmî Gazete'de yayımlandı: Apartman ve sitelerde borçluların ifşası yasaklandıResmî Gazete'de yayımlandı: Apartman ve sitelerde borçluların ifşası yasaklandıGündem

 