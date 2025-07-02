Danimarka'da askerlik kadınlar için de zorunlu oldu

Danimarka’da kadınlara da zorunlu askerlik getirildi. Dün (1 Temmuz) yürürlüpe giren sistemde ilk olarak gönüllüler silah altına alınacak. Ardından 18 yaşını dolduran erkekler ve kadınlar kura sistemine dahil edilecek. Kurada adı çıkanlar askere alınacak.

Süre 11 aya çıktı

BBC'nin haberine göre askerlik süresi de önemli ölçüde uzatıldı. Önceden 4 ay olan zorunlu askerlik, hem erkekler hem de kadınlar için 11 ay olarak belirlendi.

2024 yılında ülkede 4 bin 700 kişi zorunlu askerlik yapmıştı. Bu kişilerin yaklaşık dörtte biri gönüllü olarak görev yapan kadınlardan oluştu.

Hükümet, 2033 yılına kadar her yıl silah altına alınan kişi sayısını yüzde 38 oranında artırarak 6 bin 500'e yükseltmeyi planlıyor. Halihazırda Danimarka ordusunda 9 bin profesyonel asker görev yapıyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı sonrası birçok Avrupa ülkesi gibi Danimarka da askerlik sistemi ve savunma bütçesini yeniden şekillendirme yoluna gitti.

Danimarka yönetimi, NATO’nun bütçe hedefleri doğrultusunda önümüzdeki beş yıl içinde savunmaya yaklaşık 6 milyar dolar (yaklaşık 240 milyar TL) ek kaynak ayırmayı öngörüyor.

İsveç ve Norveç’te halihazırda kadınlar için de zorunlu askerlik uygulaması sürerken Letonya’da bu uygulamanın 2028 yılında hayata geçmesi planlanıyor.