Danimarka'da Başbakan Frederiksen'in galip çıktığı seçimde koalisyon hükümeti kurulacak

Danimarka'nın yayın kuruluşu DR'nin paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 100'ü sayıldı.

Başbakan Frederiksen'in partisi Sosyal Demokratlar liderliğindeki sol blok 179 sandalyeli parlamentoda (Folketing) 84 sandalye kazanırken, Danimarka Liberal Partisi (Venstre) liderliğindeki sağ blok 77 sandalye aldı.

Frederiksen, sayımın tamamlanmasının ardından başkent Kopenhag'daki Sosyal Demokratlar parti merkezinde yaptığı konuşmada, partisi için daha iyi sonuçlar beklediğini ifade ederek, "Önümüzdeki 4 yıl Danimarka Başbakanı olarak görevime devam etmeye hazırım" dedi.

İki blokun da 90 sandalye barajını aşamaması sonucu koalisyon hükümetinin kurulacağı Danimarka'daki seçimde, 14 sandalye kazanan Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in partisi Moderaterne (Ilımlar) ise yeni hükümeti hangi bloğun kuracağı noktasında "belirleyici" taraf olacak.

Rasmussen de başkentteki parti merkezinde yaptığı açıklamada, "Gelin ve bizimle oynayın" diye konuştu.

DR, dünkü seçimi "Sosyal Demokratlar'ın 1901'den bu yana en ciddi oy kaybını yaşadığı seçim" olarak niteledi.

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu Danimarka'da kayıtlı seçmenler, 24 Mart'ta sandık başına giderek 179 sandalyeli parlamento üyelerini belirlemek üzere oylarını kullanmıştı. Ülkedeki seçime 12 parti katılırken; seçmenler, Grönland ve Faroe Adaları'ndan da 2'şer temsilci seçmişti.