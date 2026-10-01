Danimarka'da dikkat çeken tatbikat: 6 bin 500'den fazla asker sahada

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Danimarka'nın Jutland bölgesinde binlerce gönüllü askerin katıldığı büyük bir askeri tatbikat başlatıldı. “Bluetooth” adı verilen tatbikata, Danimarka Silahlı Kuvvetlerinin gönüllü askeri gücü Home Guard'dan 6 bin 500'den fazla asker katılıyor.

Tatbikatın kapsamı dikkat çekiyor

Tatbikat, Soğuk Savaş döneminden bu yana Danimarka'da gerçekleştirilen en kapsamlı askeri tatbikat olarak öne çıkıyor. Çalışmalar kapsamında askerlerin olası farklı tehditlere karşı hazırlık düzeylerinin artırılması amaçlanıyor.

Hibrit saldırı ve sabotaj eğitimi verilecek

Tatbikatta görev alan askerlere, hibrit saldırılar ve sabotaj eylemleri karşısında nasıl hareket edilmesi gerektiğine yönelik eğitimler veriliyor. Askerlerin bu tür durumlara müdahale yöntemlerini uygulamalı olarak çalışacağı belirtiliyor.

Tatbikat Rusya uyarısının ardından başladı

Danimarka'da gerçekleştirilen tatbikat, Danimarka İstihbarat Servisinin Rusya'nın hibrit savaş faaliyetlerini yoğunlaştırabileceğine ilişkin uyarısının ardından düzenleniyor. Tatbikatın, söz konusu güvenlik değerlendirmesinin yapıldığı bir dönemde başlaması dikkat çekiyor.

Tatbikat pazar gününe kadar sürecek

Jutland bölgesinde devam eden “Bluetooth” tatbikatına 6 bin 500'den fazla gönüllü asker katılıyor. Tatbikatın pazar gününe kadar sürmesi planlanıyor. Çalışmalar boyunca katılımcılara hibrit saldırı ve sabotajlara karşı uygulanabilecek yöntemler konusunda eğitim verilecek.