Danimarka'dan dikkat çeken adım: Bilinçli turistler ödüllendirilecek

Danimarka'nın başkenti Kopenhag bilinçli turistleri ödüllendirerek insanları "sorumlu turizme" itmeye çalışacak.

T24'te yer alan habere göre, bisiklet kullanan, toplu taşımayı tercih eden veya parkların temiz tutulmasına yardımcı olan turistlere bir 'rooftop' barda kokteyl ve yapay kayak merkezinde ücretsiz kullanım hakkı gibi imkanlar tanınacak.

Öte yandan tekrar kullanılabilir kahve bardakları kullanan kişilere belirli kafelerde ücretsiz kahve ikram edilecek.

Yeni program, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.