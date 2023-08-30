Darbeci general gayrimenkul zengini çıktı

Gabon'da yönetime el koyan Cumhuriyet Muhafızlarının lideri General Brice Clothaire Oligui Nguema'nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Gabon'da sabah saatlerine yönetime el koyan bir grup askerin liderliğini yapan Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Nguema'nın, Bongo ailesiyle uzun yıllara dayanan ilişkisi dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun babası ve bir önceki Cumhurbaşkanı Omar Bongo ile aynı eyalette doğan Nguema'nın, Bongo ailesiyle uzaktan akraba olduğu biliniyor.

Babası subay olan Nguema, askeri eğitimini Fas'ın Meknes kentindeki Fas Kraliyet Askeri Akademisinde tamamladı, ardından Gabon'un ekvator ormanlarındaki Komando Eğitim Merkezinden mezun oldu.

General Nguema, askeri kariyerinin ardından eski Cumhurbaşkanı Omar Bongo'nun yaveri oldu ve Bongo'nun 2009'daki ölümüne kadar bu görevine devam etti.

Babası öldükten sonra koltuğu devralan Ali Bongo ile arası açılan Nguema, Gabon'un Rabat ve Dakar Büyükelçiliklerine Askeri Ataşe olarak gönderilerek ülkeden uzaklaştırıldı.

Nguema, 2019'de Cumhurbaşkanı Bongo'nun felç geçirmesinden bir yıl sonra, Ali Bongo'nun üvey kardeşi Frederic Bongo'nun yerine, Cumhuriyet Muhafızlarının istihbarat biriminin başına geçti ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na dönüş yaptı.

Birkaç ay sonra Cumhuriyet Muhafızlarının Komutanlığına terfi eden Nguema, Cumhuriyet Muhafızları içerisinde doğrudan Ali Bongo'ya bağlı Özel Müdahaleler birimini kurdu ve zamanla bu birimi güçlendirdi.

Nguema, askeri kariyerinin yanı sıra mal varlıklarıyla da zaman zaman gündeme geldi. Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesinin (OCCRP) 2020'de yaptığı bir araştırmada, Nguema'nın ABD'de değeri 1 milyon doları geçen birkaç mülkü olduğu ortaya çıktı.

Askerler yönetime el koydu

Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de başa gelmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu. Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.