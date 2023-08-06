Darbecilere tanınan süre bu gece sona eriyor

ECOWAS, olası bir müdahale planının detaylarını netleştirse de hem kendi üyeleri arasında hem de komşu ülkelerde görüş ayrılıkları yaşanıyor.

Yönetiminde askerlerin bulunduğu Burkina Faso ve Mali, Nijer'e askeri müdahale yapılması durumunda ECOWAS üyesi ülkelerden birine aniden saldıracaklarını açıklarken yine cunta yönetiminin olduğu Gine de askeri müdahaleye karşı durduğunu belirtiyor.

ECOWAS üyesi Senegal, Fildişi Sahili, Nijerya ve Benin ise blokun kararlarına tam destek veriyor. Üye olmayan bölge ülkeleri Cezayir, Moritanya, Çad ve Libya da askeri müdahale planına karşı çıkıyor.

İtalya müdahaleye karşı, Fransa destek veriyor

Nijer'de 350 askeri bulunan İtalya da Nijer'e askeri müdahaleyi desteklemediklerini, sorunun diplomasi kanalıyla çözülmesi gerektiğini belirtiyor. Nijer'de yaklaşık 1500 askeri ve bir hava üssü bulunan Fransa ise ECOWAS'ın kararlarını sonuna kadar desteklediklerini vurguluyor.

Rusya da ABD ve Fransa'nın ECOWAS'a askeri destek verme ihtimaline işaret ederek, bölge dışı aktörlerin müdahalesinin mevcut durumu daha iyiye çevirmeyeceği uyarısında bulunuyor.

Bölge ülkeleri ve Batılı aktörler, olası bir müdahale planını tartışırken Nijer'deki cuntanın Wagner'den yardım istediği öne sürülüyor.

İddiaya göre, askeri cunta Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" Başkan Yardımcısı General Salifou Mody, Mali'ye giderek Wagner temsilcileriyle görüştü.

Stadyumda toplanıp destek verdiler

Öte yandan on binlerce darbe destekçisi stadyumu doldurdu. Yaklaşık 30 bin kişi kapasiteli stadyum tamamen dolarken CNSP üyeleri de gövde gösterisi yaptı, dakikalarca alkışlandı.

CNSP'nin önde gelen isimlerinden Mohamed Toumba, burada yaptığı konuşmada, yönetimi bırakmayacaklarının altını çizerek "Nijer'in ilerlemesine karşı çıkanların Makyavelist planlarının" farkında olduklarını söyledi.

Nijer'de 1974'te ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Hamani Diori'yi deviren darbeci General Seyni Kountche'nin adını taşıyan stadyumda, Nijer bayraklarının yanı sıra Rus bayrakları ve "Wagner+Rusya: Özgürlük", "Batıya karşı çare Wagner", "Wagner: Güvenlik, itibar ve güç" yazılı dövizler de dikkati çekti.