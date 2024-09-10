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Darth Vader’ın sesine hayat vermişti: James Earl Jones yaşamını yitirdi

Star Wars serisindeki Darth Vader karakterine hayat veren aktör James Earl Jones, New York'taki evinde 93 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Darth Vader’ın sesine hayat vermişti: James Earl Jones yaşamını yitirdi
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Sinema dünyasının en sevilen ve saygı duyulan isimlerinden biri olan ve özellikle Star Wars serisindeki Darth Vader karakterine sesiyle hayat veren James Earl Jones, New York'taki evinde yaşamını yitirdi.

George Lucas'ın yarattığı galaksinin en karanlık figürü Darth Vader'a sesiyle hayat veren Jones, bu rolüyle sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

Sadece Star Wars değil, Field of Dreams gibi unutulmaz filmlerdeki performanslarıyla da sinemaseverlerin gönlünde taht kuran oyuncu, EGOT ödülünü kazanan ender sanatçılardan biriydi.

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