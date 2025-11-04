David Beckham'a "Sir" unvanı verildi

Eski İngiltere kaptanı David Beckham, futbola ve Britanya yaptığı katkılardan dolayı resmen şövalyelik (Sir) unvanı aldı.

BBC'de yer alan habere göre 50 yaşındaki Beckham, bu yılın başlarında Kral Charles’ın doğum günü onur listesinde yer almıştı. Tören, Berkshire’da gerçekleştirildi ve Beckham’a unvanını Kral takdim etti.

Beckham, 1992’de Manchester United altyapısından A takıma yükseldi ve 2003’te 25 milyon sterlin karşılığında Real Madrid’e transfer olmadan önce 11 yıl boyunca kırmızı formayı terletti. İspanya’da dört sezon geçirdikten sonra ABD’ye giderek MLS ekibi LA Galaxy’ye katıldı. Los Angeles’taki döneminde iki kez AC Milan’a kiralık olarak döndü ve futbol kariyerini 2013’te Paris Saint-Germain’de sonlandırdı.

Beckham'ın kariyeri

Doğu Londra doğumlu eski futbolcu, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nın şehre kazandırılmasında önemli rol oynadı.

2005’ten bu yana UNICEF ile insani yardım çalışmalarında yer alıyor ve 2015’te bu ortaklığın onuncu yılı anısına adına bir fon kuruldu.

Ayrıca eski takım arkadaşı Gary Neville ile birlikte İngiltere 2. Ligi ekiplerinden Salford City’nin ortak sahiplerinden biri ve ABD’deki MLS takımı Inter Miami’nin de eş sahibi konumunda.