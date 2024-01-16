Davos raporundan “belirsizlik” çıktı

Davos'ta başekonomistler bu yıl küresel ekonominin zayıflayacağını öngördü. Zirvenin ilk gününde sunulan görünüm raporuna göre, küresel ekonomi bu yıl jeopolitik çekişmeler, sıkı finansman koşulları ve yapay zekanın yıkıcı etkisinden kaynaklanan zayıf büyüme beklentileri ve belirsizliklerle mücadele edecek.

Davos’ta dün açıklanan raporun sonuçlarına göre, küresel ekonomi bu yıl jeopolitik çekişmeler, sıkı finansman koşulları ve yapay zekanın yıkıcı etkisinden kaynaklanan zayıf büyüme beklentileri ve belirsizliklerle mücadele edecek. Dünya Ekonomik Forumu Görünüm Raporu 2024, Davos'ta gerçekleştirilen WEF yıllık toplantısında açıklandı. Küresel ekonomi için beklentilerin durgun olmaya devam ettiğini ortaya koyan raporda görüşlerine yer verilen ekonomistlerin yaklaşık yüzde 56'sı, bu yıl genel küresel ekonomik koşulların yüksek düzeyde bölgesel farklılıklarla birlikte zayıflamasını bekliyor.

Dünya çapında kamu ve özel sektörden 60'tan fazla baş ekonomistin katıldığı çalışma, politika yapıcılar ve iş dünyası liderleri için öncelikleri ortaya koydu. Ekonomistlerin büyük bölümü Çin ve ABD'de ılımlı veya daha güçlü bir büyüme görürken, Avrupa'nın yalnızca zayıf veya çok zayıf bir büyüme kaydedeceği konusunda da geniş bir fikir birliği oluştu. Güney Asya ve Asya ve Pasifik'e ilişkin görünümün belirgin şekilde daha olumlu olması dikkat çekti. Ekonomistlerin yüzde 70'i enflasyonun gerilemesi ve işgücü piyasalarındaki sıkılığın hafiflemesiyle bu yıl içerisinde finansal koşulların gevşemesini bekliyor. Katılımcıların %94'ü yapay zekanın önümüzdeki beş yıl içinde yüksek gelirli ekonomilerde üretkenliği önemli ölçüde artıracağını beklerken, ankete katılanların sadece yüzde 53'ü düşük gelirli ekonomiler için de aynı etkiyi bekliyor. Ekonomistlerin yüzde 68'i zayıf tüketim, düşük sanayi üretimi ve emlak piyasasına ilişkin endişelerin daha güçlü bir toparlanma beklentisi üzerinde baskı oluşturması nedeniyle bu yıl Çin'de zayıf bir büyüme öngördü. Ekonomistlerin yüzde 77'si iş gücü piyasalarının ve yüzde 70'i de finansal koşulların gelecek yıl gevşemesini bekliyor.

Anketten ayrı olarak dünya genelindeki 107 ekonomideki büyümenin "kalitesine" ilişkin de bir çalışma yayınlandı. Söz konusu çalışma, çoğu ülkenin ne çevresel olarak sürdürülebilir ne de sosyal açıdan kapsayıcı olmayan şekillerde büyüdüğü sonucunu ortaya koydu. WEF'in anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu, üretken yapay zekanın yüksek gelirli ekonomide inovasyonda verimliliği önemli ölçüde artıracağını da öngördü.

Dünya Ekonomik Forumu Genel Direktörü Saadia Zahidi, "Küresel büyümeyi yeniden canlandırmak, temel zorlukların üstesinden gelmek için gerekli, ancak büyüme tek başına yeterli değil" dedi. Forum kapsamında, büyümeye yeni bir yaklaşım tanımlanması ve politika yapıcıların bunu sosyal, çevresel ve diğer önceliklerle dengelemesine yardımcı olunması için bir kampanya başlatıldığı da açıklandı.

Enerjide dönüşüm ve yapay zeka başrolde

Davos'taki zirvenin ana konuları arasında enerji dönüşümü, küreselleşme, üretken yapay zeka, kurumları güçlendirme, popülizmin yükselişi ve teknolojideki gelişmeler, tıp alanındaki hızlı gelişmelerin toplumu dönüştürmesi, robotik gelişmeler, dijitalleşme endüstriyel stratejiler, borç, yeni yüksek faiz gerçeği, istihdam, gelir eşitsizliği, sosyal hareketlilik, modern arz yönlü ekonomi, cinsiyet eşitliği ve sürdürebilirlik gibi başlıklar olacak. Ayrıca zirvede enerji dönüşümü, yapay zeka, çeşitli ülkelerde gerçekleştirilecek seçimler, olası salgın hastalık ve siber saldırılar gibi konular da önemli başlıklar arasında yer alacak. Toplantılarda, insani iklim, sosyal ve ekonomik zorluklarla mücadelede ortak uluslararası eylemin önemini vurgulamak için "Güvenin Yeniden İnşasının" gerekliliği ele alınacak. Çin Başbakanı Li Çiang, Davos'ta ABD'nin ülkesine karşı teknoloji konusunda baskısını ve Pekin'in Rusya-Ukrayna savaşının durdurulmasına yönelik arabulucu rolünü anlatacak. Toplantılara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM kuruluşlarının direktörleri de katılacak. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken gibi 40'tan fazla dışişleri bakanının da toplantılarda hazır bulunması bekleniyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da zirvede yer alacak. 40'tan fazla ülkenin devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil edileceği zirvede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte önemli katılımcılar olarak ön plana çıkıyor.

ECB üyesi Holzmann Davos’ta konuştu: Enflasyon ECB'nin faiz indirmesini engelleyebilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi Robert Holzmann, resesyon ihtimaline rağmen enflasyon nedeniyle faiz indirim beklentilerinin iyimser olduğunu ve bu yıl faiz indirimlerine bel bağlamamak gerektiğini belirtti. İsviçre'deki Davos zirvesinde konuşan Holzmann’a göre, süregelen enflasyondan kaynaklanan tehditler ECB’nin bu yıl faiz oranlarını düşürmesini engelleyebilir. CNBC'ye konuşan Holzman, ilk faiz indiriminin Nisan ayında yapılmasını isteyenlerle ilgili olarak, "Korkarım Davos'tan ayrılırken bu insanlar derin bir hayal kırıklığına uğrayacaklar" dedi. Son haftalarda her şeyin ters yöne işaret etiğinin altını çizen Holzmann, bu nedenle bu yıl hiç indirim olmayacağını bile öngörebilirim" dedi. Holzmann "Husiler olayında gördüğümüz üzere jeopolitik tehditler artmış durumda. Ve bunun son olacağını düşünmüyorum, daha geniş çaplı bir şeye dönüşüp Süveyş Kanalı'nı etkileyebilme ve fiyatları artırma olasılığı var. Bu sene faiz indirimine bel bağlamamalıyız" şeklinde konuştu.