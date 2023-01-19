Davos’ta Çin kaynaklı 2023 iyimserliği yayılıyor

2023 Çin’in açılması, ABD’deki yatırım patlaması ve Avrupa’nın Ukrayna Savaşı’nın etkilerine alışmasıyla iş dünyası liderleri ve üst düzey hükümet yetkililerinden küresel ekonomiye ilişkin iyimser açıklamalar geldi.

Uluslararası Para Fonu Direktör Yardımcısı Gita Gopinath da Davos Zirvesi’ndeki açıklamalarında fonun ekonomik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize edeceğinin sinyallerini verdi. Gopinath, daha zor geçmesi beklenen 2023 tahminlerinin değişmekte olduğunu, artık 2023’ün ikinci yarısında ve 2024 yılında ‘iyileşme’ beklediğini söyledi. Avrupa ve ABD’den son haftalarda gelen pozitif ekonomik veriler de dünya ekonomisinin 2023’te bir resesyondan kaçınabileceğine ilişkin umutları güçlendiriyor. 2023’ün yine de zor bir yıl olacağını ekleyen Gopinath, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve merkez bankalarının enflasyon kayda değer oranda düşene kadar faiz artışlarına devam etmesi gerektiğini de belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Bloomberg’e yaptığı açıklamada Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi Almanya’nın “resesyona girmeyeceğini” söyledi. Almanya merkezli düşünce kuruluşu ZEW’in aylık yatırımcı beklenti anketi de Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana ilk kez pozitife döndü.

JP Morgan Direktörü Daniel Pinto da küresel ekonominin savaş, pandemi ve tarihin en büyük sıkılaşmalarından birine rağmen dirençli kaldığına şu sözlerle dikkat çekiyor: “Tüm olanları göz önüne alırsanız, dünya beklenenden çok daha iyi bir durumda.”

Hızlı tüketim ürünleri sektörünün en büyük oyuncularından Unilever ise Çin’in açılması sonrası “intikam harcaması” dalgası bekliyor. Şirketin CEO’su Alan Jope kısıtlamaların kaldırılması ve Çin’in beklenmedik şekilde yeniden açılması sonrası tüketicilerin alışverişe döneceği beklentisine atıfta bulunarak “İntikam harcamalarına hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeşil yatırımlar da ivme katacak

ABD’de Başkan Joe Biden’ın 369 milyar dolarlık Enfl asyonu Düşürme Yasası ise yeşil yatırımları artırarak 2023’teki ekonomik hızlanmanın temel unsurlarından biri olarak görülüyor. Davos’ta ABD’li yöneticiler yasadan övgüyle bahsediyor. Ayrıca AB de yatırımları ABD’ye kaybetmemek için devlet yardımı regülasyonlarını gevşeterek yeni yatırımları teşvik etmeye hazırlanıyor.

Avrupa gazı zirveden %85 düştü

İyimserliğin bir nedeni de Avrupa gösterge doğalgaz fiyatlarının ağustos zirvesinden yüzde 85 düşerek savaş öncesi Eylül 2021’deki 52 Euro/MWh düzeyine kadar gerilemiş olması. Ancak Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol Avrupa’daki iyileşmeye dikkat çekse de, fiyatlardaki düşüşün kışın hayli yumuşak geçmesinden kaynaklandığını hatırlattı.

Çin’in açılması havacılıkta da tahminleri değiştirdi

Dünyanın önde gelen uçak kiralama şirketleri hava trafi ğinin de 2023 ortasında pandemi öncesi rakamları yakalayacağına dair öngörüler paylaştı. Hava trafi ğine ilişkin beklentilerin değişmesinde en büyük etken Covid önlemlerini hafi fl eterek kısa bir süre önce yeniden açılan Çin oldu. Dünyanın en büyük ikinci uçak leasing fi rması Avalon’un son raporuna göre Çin’in oyuna yeniden katılmasıyla pandemi öncesi dönemdeki yolcu trafi ği 2023 ortasında yakalanabilecek. Daha önce yapılan bütün tahminler sektördeki toparlanmanın 2024’ten önce mümkün olmadığı yönündeydi. Avolon raporuna göre “2022’de Avrupa ve Kuzey Amerika liderliğinde yüzde 70’lik bir toparlanma oldu ve Çin 2023’te sektördeki büyümeyi hızlandıracak.” Havacılık verileri sağlayıcısı ForwardKeys’e göre 26 Aralık-3 Ocak haftasında uluslararası uçuşlarda yüzde 192’lik bir artış kaydedildi. Avalon bu hızlı artışta Asya’nın rolüne dikkat çekiyor ve son haftalarda yolcu trafi ğine eklenen her iki koltuktan birinin Asya’dan geldiğini belirtiyor. Financial Times’a bilgi veren sektörün bir başka önde gelen leasing şirketi AerCap’in CEO’su Aengus Kelly, “havayolu şirketlerinin iştahı açık” diyor. Kelly, AerCap’in “2022 yılında rekor talep aldığını, havayolu şirketleriyle, 2023 ve 2024 yıllarında teslim edilmek üzere 570 anlaşma imzaladıklarını” açıkladı. Ancak Avolon’a göre ‘jet kıtlığı’ havacılık endüstrisinin elini kolunu bağlamaya devam ediyor. Yılın başlarındaki hızlı artışa rağmen yolcu sayısı pandemi öncesi dönemin ancak yüzde 85’ine yaklaştı.