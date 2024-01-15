Davos’ta gündem 'Güvenin Yeniden İnşası'

Dünya Ekonomik Forumu'nun öncesi ulusal güvenlik danışmanlarının bir araya geldiği toplantıda Ukrayna, Rusya ile yaklaşık iki yıldır devam eden savaşı sona erdirmek için barış formülünü ortaya koydu.

Dünkü toplantıya katılmayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin, zirve sırasında bir konuşma yapması bekleniyor. Ukrayna'daki savaş, Ortadoğu'daki jeopolitik gerginlikler, küresel ticaret endişeleri, enflasyon, para politikalarındaki değişim, iklim değişikliği konuları ele alınacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Davos'a katılan tek G7 lideri olarak dikkat çekerken, ABD’yi Dışişleri Bakanı Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan temsil edecek.

IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü başkanları ile BM ve NATO genel sekreterleri de katılımcılar arasında yer alıyor.

19 Ocak’a kadar devam edecek zirveye 120 ülkeden 2 bin 800 iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılması, 300’ü aşkın oturum gerçekleştirilmesi bekleniyor.