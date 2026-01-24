Davos’un ardından Grönland freni: Trump geri adım attı, AB misilleme vergilerini erteledi

Avrupa Birliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ilhak etme çabalarına karşı çıkan Avrupa ülkelerine yönelik ek vergi tehdidinden geri adım atması üzerine, 93 milyar euro (109 milyar dolar) değerindeki ABD ürününe uygulanacak misilleme vergilerini 6 ay daha askıya alma kararı aldı.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, cuma günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, 7 Şubat'ta süresi dolacak olan karşı önlemlerin askıya alınma süresini uzatmak için bir teklif sunacaklarını doğruladı. Gill, şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimize diplomatik ve siyasi yollarla ulaştık; önceliğimiz her zaman misilleme sarmalına girmek yerine bu yöntemleri kullanmaktır."

Askıya alma kararı 6 ay boyunca geçerli olacak. Ancak AB, ihtiyaç duyulması halinde bu karşı önlemleri her an yeniden aktive etme hakkını saklı tutuyor.

Trump’ın Grönland ısrarı

Gerilim, Trump’ın "Grönland’ın satın alınması" konusundaki ısrarı ve buna direnç gösteren sekiz Avrupa ülkesine karşı 1 Şubat’tan itibaren %10, haziran ayında ise %25’e çıkacak gümrük vergisi tehdidiyle tırmanmıştı.

Bu durum üzerine AB liderleri, en güçlü ticaret aracı olan "zorlamaya karşı koyma mekanizmasını" kullanmayı tartışmaya açmış, Avrupa Parlamentosu ise ABD ile yapılması planlanan ticaret anlaşmasının onay sürecini durdurmuştu.

Davos’taki kritik görüşme

Trump’ın bu agresif tutumundan vazgeçmesi, Davos’ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından geldi. Bu geri adımın ardından Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, askıya alınan ticaret anlaşmasının önündeki engellerin kaldırılmasını beklediklerini ifade etti.

Eğer askıya alma kararı olmasaydı, AB'nin hedefinde olan başlıca ABD ürünleri arasında Boeing uçakları, ABD yapımı otomobiller ve Bourbon viskiler öne çıkıyordu.

Bu vergiler, Trump ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen arasında geçen yıl İskoçya’da varılan mutabakat çerçevesinde daha önce de askıya alınmıştı.