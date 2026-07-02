Dehşet evi: 4 yıl boyunca bir odada hapsedilen 16 çocuk kurtarıldı

Vinton Bölge Şerifi Ryan Cain, düzenlediği basın toplantısında aynı aileye mensup, yaşları 1,5 ile 18 arasında değişen 16 kız ve erkek çocuğun insan atıklarıyla kaplı, son derece sağlıksız koşullarda yaşamaya zorlandığını açıkladı.

Yetkililer, çocuklardan bazılarının konuşamadığını, gelişimsel engeli bulunan 18 yaşındaki bir çocuğun ise kendi adını dahi heceleyemediğini belirtti.

Gördüğü manzara karşısında isyan etti: "İğrençti"

Evde karşılaştıkları manzarayı "iğrenç" olarak nitelendiren Şerif Cain, çocukların içinde bulunduğu koşulların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Besi hayvanları bile bu çocuklardan daha iyi şartlarda barındırılıyor." ifadelerini kullandı.

Aile üyeleri gözaltına alındı

Olayın ardından çocukların anne ve babası ile iki büyükannesi ve büyükbabası gözaltına alındı. Vinton Bölge Savcısı William Archer, şüphelilerin her biri hakkında "çocuğa ciddi fiziksel zarar verme" ve "çocuğu tehlikeye atma" suçlamalarıyla 16 ayrı dava açıldığını açıkladı.

Savcı Archer, olayın insan kaçakçılığıyla bağlantılı olmadığını belirterek, soruşturmanın aynı aile içinde yaşanan bir ihmal ve istismar vakası kapsamında yürütüldüğünü ifade etti.

Arama kararı sırasında tesadüfen bulundular

Ohio Başsavcısı Andy Wilson, 16 çocuğun başka bir soruşturma kapsamında çıkarılan arama kararı uygulanırken tesadüfen bulunduğunu açıkladı.

Ohio'nun en yoksul bölgelerinden biri olan Hamden köyündeki evde karşılaştıkları manzarayı "saf kötülük" olarak nitelendiren Wilson, meslek hayatı boyunca gördüğü en ağır vakalardan biriyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Şerif Ofisi'nin açıklamasına göre çocuklar, zamanlarının büyük bölümünü yaklaşık 13 metrekare büyüklüğündeki tek bir odada geçiriyordu. Yetkililer, evde herhangi bir kafes bulunmadığını da belirtti.

Kurtarılan çocuklardan yedisi tedavi için Columbus'taki hastanelere sevk edilirken, durumu ağır olan iki çocuk ise helikopterle travma merkezlerine nakledildi. Ohio Başsavcısı Andy Wilson, çocuklardan birinin kritik durumda olduğunu ve entübe edildiğini açıkladı.

Mahkemeye çıkarılan Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders ve Elizabeth Siders için hâkim, kişi başı 300 bin dolar kefalet bedeli belirledi.

20 yıl boyunca izlerini kaybettirdiler: 16 çocuğu kimse fark etmedi

Soruşturmayı yürüten müfettişler, ailenin son 20 yılda Güney Ohio'da sık sık adres değiştirdiğini ve bu yöntemle resmi sağlık ile kamu kayıtlarının dışında kalmayı başardığını belirledi. Yetkililer, okula gönderilmeyen çocukların varlığından aile dışındaki hiç kimsenin haberdar olmadığını, şüphelilerin çocukları toplumdan tamamen izole edecek şekilde hareket ettiğini ifade etti.

Nüfusu bin kişinin altında olan Hamden köyü sakinleri ise evde çocukların yaşadığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Mahalle sakinleri, ailenin bölgeye taşındığı günden bu yana evin çevresinde hiç çocuk görmediklerini ve mahallenin oldukça sakin olduğunu söyledi.

Savcılık, kurtarılan tüm çocukların geçici velayetinin devlete devredilmesi için yasal süreci başlattı.