Delaware Yüksek Mahkemesi, Moelis & Co Kurucusu Ken Moelis’in lehine karar verdi

Delaware Yüksek Mahkemesi, ABD merkezli yatırım bankası Moelis & Co’ya yönelik hissedar davasında şirketin kurucu ortağı Ken Moelis’in lehine karar verdi.

Mahkeme zaman aşımını gerekçe gösterdi

Dava, 2023 yılında hissedarlar tarafından açılmıştı. Mahkeme, davanın artık zaman aşımına uğradığını belirterek, davanın geçersiz olduğunu açıkladı. Kararda anlaşmanın içeriği incelenmedi, sadece davanın süresinin dolduğu vurgulandı.

Bu kararın ardından, Ken Moelis’in yatırım bankası üzerindeki kontrol yetkisi devam ediyor. Mahkeme süreci, Delaware Yüksek Mahkemesi’nin tek temyiz mahkemesi olması nedeniyle nihai karar niteliği taşıyor.

Ne olmuştu?

2014 yılında, yatırım bankası Moelis & Co’da hissedarlar ile kurucu ortak Ken Moelis arasında bir hissedar anlaşması yapılmıştı. Bu anlaşma, Moelis’e şirketin yönetim kurulunu yönlendirme ve kontrol etme hakkı tanımıştı. Hissedarlar, anlaşmanın şirketteki dengeyi bozduğunu ve Moelis’in bu ölçüde yetkiye sahip olmasının şirket hukukuna aykırı olabileceğini düşünmüşlerdi. Bu nedenle, 2023 yılında söz konusu anlaşmanın geçersiz sayılması ve Moelis’in kontrolünün sınırlandırılması amacıyla dava açmışlardı. Dava sürecinde, mahkeme tarafların iddialarını ve anlaşmanın içeriğini değerlendirmeye başlamıştı, ancak Delaware Yüksek Mahkemesi, davayı incelemeden zaman aşımı gerekçesiyle reddetti.