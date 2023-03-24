Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi

Foreign Policy'nin haberine göre haberine göre Türkiye, 29-30 Mart'ta ABD Başkanı Joe Biden'in ev sahipliğinde düzenlenecek Demokrasi Zirvesi'nin davetliler listesinden çıkarıldı.

İlk kez listeye Aralık 2021'de Joe Biden'ın ev sahipliğindeki zirvede alınmayan Türkiye, 29-30 Mart tarihlerinde ABD, Güney Kore, Kosta Rika, Hollanda ve Zambiya liderleri tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan zirveyede davet edilmedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi demokrasi ve insan hakları kıdemli direktörü Robert Berschinski, toplantı sırasında demokrasi ve insan haklarının geliştirilmesine ilişkin yeni önerilerin açıklanacağını söyleyerek zirve programını Çarşamba günü yayınladı.

Zirvenin 120 ülkeden hükümet yetkilileri ve aktivistleri bir araya getireceğini söyleyen Berschinski, bu yılki toplantıya Bosna Hersek, Lichtenstein, Fildişi Sahili, Gambiya, Moritanya, Mozambik, Tanzanya ve Honduras olmak üzere sekiz ülkenin daha davet edildiğini de sözlerine ekledi.

Joe Biden'ın Özel Asistanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Demokrasi ve İnsan Hakları Kıdemli Direktörü Berschinski, Türkiye'nin davet edilmediğini doğrularken davetin gerçekleşmemesine dair ise herhangi bir sebep göstermedi. Türkiye'nin ABD için önemli bir NATO müttefiki ve ortağı olmaya devam ettiğini belirten Berschinski , ABD yönetiminin ülkedeki demokrasi ve insan hakları durumunu değerlendirmesinde çok net olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, Türkiye'deki insan hakları ihlallerini ayrıntılarıyla anlattığı Türkiye alt bölümü ile insan hakları Uygulamalarına ilişkin 2022 Ülke Raporlarında Türkiye'deki yaygın insan hakları ihlallerine dikkat çekmişti.