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Demokrat başkan adayı Harris'in konuşması sırasında bir grup İsrail'i protesto etti

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in, Michigan eyaletinde yaptığı seçim konuşması, bir grubun, ABD'nin İsrail politikasını protestosuyla bölündü. Grup, "İsrail bombalıyor, Kamala ödüyor, bugün kaç çocuk öldüreceksiniz?" sloganı attı.

Haber Merkezi
AA
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Demokrat başkan adayı Harris'in konuşması sırasında bir grup İsrail'i protesto etti
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Demokrat aday Harris'in, Amerikalı Müslümanlar ile Arapların yoğun olarak yaşadığı Michigan eyaletinde yaptığı konuşma sırasında, Filistin destekçisi gruptan protesto sesleri yükseldi.

"İsrail bombalıyor, Kamala ödüyor, bugün kaç çocuk öldüreceksiniz?"

Grup, "İsrail bombalıyor, Kamala ödüyor, bugün kaç çocuk öldüreceksiniz?" sloganı attı.

Protestolar üzerine açıklama yapan Harris, "Hepimiz bu savaşın bir an önce sona ermesini ve rehinelerin serbest bırakılmasını istiyoruz ve bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadesini kullandı.

Protestocuların daha sonra etkinlik alanından çıkarıldığı belirtildi.

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